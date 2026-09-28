Незаконне преміювання на 11 мільйонів: судитимуть колишнього керівника Чернівецького облгазу

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління оператора газорозподільної мережі в Чернівецькій області.

Його звинувачують у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Подробиці

Слідство встановило, що у травні 2023 року очільник компанії видав незаконний наказ про виплату грошових премій топменеджменту підприємства. Загальна сума безпідставних нарахувань сягнула понад 11 мільйонів гривень, із яких майже 4 мільйони посадовець переказав особисто собі.

Факт порушення та підсумкову суму завданих збитків підтвердили висновки перевірки Державної аудиторської служби України й проведена судово-економічна експертиза.

Варто зазначити, що підприємство відповідає за розподіл газу на території Чернівецької області. Раніше компанія належала до структури підсанкційного олігарха, проте наразі перебуває під управлінням держави.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що подібна схема у системі операторів ГРМ викривається не вперше. Зокрема, у 2025 році до суду вже скеровували справу щодо колишнього керівника Івано-Франківського облгазу, який аналогічним чином звинувачується у незаконному нарахуванні собі понад 1,2 мільйона гривень преміальних виплат.

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