Этой ночью Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по четырем нефтебазам в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Это важные элементы топливной инфраструктуры, которые обеспечивают хранение и поставку нефтепродуктов для армии РФ", — сообщают в СБУ.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтебазы "Эдельвейс-95" и "Дин-Юг-Ойл" в станице Новотитаровской. Там зафиксированы два отдельных очага возгорания.

Также нанесен удар по нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт" в станице Павловской. На объекте бушует пожар.

Еще один успешный удар был нанесен по нефтебазе "Ангелинская" в станице Старонижестеблиевской, где также продолжается пожар.

"СБУ продолжает наносить удары по объектам в российском тылу, которые работают на войну против Украины. Вывод из строя нефтебаз затрудняет логистику топлива для нужд российских войск. Эти удары также являются ответом СБУ на террористические атаки врага по украинским городам и гражданской инфраструктуре", — добавили в СБУ.

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