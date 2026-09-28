Цієї ночі Служба безпеки України завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії РФ", - повідомляють в СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтобази "Едельвейс-95" та "Дін-Юг-Ойл" у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання.

Також завдано удару по нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт" у станиці Павлівській. На об’єкті вирує пожежа.

Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза "Ангелінська" у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.

"СБУ продовжує завдавати ударів по об’єктах у російському тилу, які працюють на війну проти України. Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі", - додали в СБУ.

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