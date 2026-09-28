Правительство сохранило льготные цены на газ для населения до конца отопительного сезона, - Корецкий

Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Льготная цена на газ будет действовать до конца марта 2027 года

По его словам, это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, а также с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.

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Реформа тарифной политики и адресные субсидии для граждан

"Во исполнение обязательств перед международными партнерами правительство совместно с другими органами власти работает над совершенствованием системы тарифной политики и внедрением справедливого и прозрачного тарифообразования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается", — пояснил Корецкий.

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