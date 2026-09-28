Уряд зберіг пільгові ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону, - Корецький
Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Пільгова ціна на газ діятиме до кінця березня 2027 року
За його словами, це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.
Реформа тарифної політики та адресні субсидії для громадян
"На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, Уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує", - пояснив Корецький.
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