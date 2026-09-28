Верховная Рада остается в Киеве, - Стефанчук опроверг слухи о переезде парламента во Львов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможном переносе работы украинского парламента во Львов.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Официальная позиция руководства Верховной Рады относительно переезда

"Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в здании на улице Грушевского, 5 (Киев — Ред.). На этом точка, и давайте поставим все точки над "і", чтобы мы не распространяли никаких мифов", — сказал Стефанчук, отвечая на вопрос, планирует ли Верховная Рада переехать работать во Львов и там проводить голосование.

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