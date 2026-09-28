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Верховная Рада остается в Киеве, - Стефанчук опроверг слухи о переезде парламента во Львов

Будут ли переносить Раду во Львов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможном переносе работы украинского парламента во Львов.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Официальная позиция руководства Верховной Рады относительно переезда

"Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в здании на улице Грушевского, 5 (Киев — Ред.). На этом точка, и давайте поставим все точки над "і", чтобы мы не распространяли никаких мифов", — сказал Стефанчук, отвечая на вопрос, планирует ли Верховная Рада переехать работать во Львов и там проводить голосование.

Читайте: "Слуга народа" Костюк, критиковавший перерывы в работе Рады, опубликовал фото из аквапарка в Буковеле

Автор: 

ВР (28424) Львов (4863) Стефанчук Руслан (722) Львовская область (3414) Львовский район (340)
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Топ комментарии
+4
В Монако відразу
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28.09.2026 13:49 Ответить
+3
це тимчасова затримка. просто ще не знайшли великоваговий транспортник, яким можно було б перевезти тушу самого стефанчука до львова. тільки знайдуть - так і переїдуть!
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28.09.2026 13:48 Ответить
+3
Дійсно, кому потрібно переїзд до Львову, ліпше трохи почекати да відразу у Монако
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28.09.2026 13:49 Ответить

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