Верховна Рада залишається у Києві, - Стефанчук заперечив чутки про переїзд парламенту до Львова
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про можливе переведення роботи українського парламенту до Львова.
Про це він заявив Стефанчук журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Офіційна позиція керівництва Верховної Ради щодо переїзду
"Український парламент працював з першого дня війни і, допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5 (Київ - Ред.). На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не ширили жодні міфи", - сказав Стефанчук, відповідаючи на запитання, чи планує Верховна Рада переїхати працювати до Львова і там проводити голосування.
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