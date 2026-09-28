Верховна Рада залишається у Києві, - Стефанчук заперечив чутки про переїзд парламенту до Львова

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про можливе переведення роботи українського парламенту до Львова.

Про це він заявив Стефанчук журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Офіційна позиція керівництва Верховної Ради щодо переїзду

"Український парламент працював з першого дня війни і, допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5 (Київ - Ред.). На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не ширили жодні міфи", - сказав Стефанчук, відповідаючи на запитання, чи планує Верховна Рада переїхати працювати до Львова і там проводити голосування.

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