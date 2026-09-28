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Верховна Рада залишається у Києві, - Стефанчук заперечив чутки про переїзд парламенту до Львова

Чи будуть Раду переводити в Львів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про можливе переведення роботи українського парламенту до Львова.

Про це він заявив Стефанчук журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Офіційна позиція керівництва Верховної Ради щодо переїзду

"Український парламент працював з першого дня війни і, допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5 (Київ - Ред.). На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не ширили жодні міфи", - сказав Стефанчук, відповідаючи на запитання, чи планує Верховна Рада переїхати працювати до Львова і там проводити голосування.

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Автор: 

ВР (11659) Львів (2549) Стефанчук Руслан (803) Львівська область (2709) Львівський район (350)
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Топ коментарі
+4
це тимчасова затримка. просто ще не знайшли великоваговий транспортник, яким можно було б перевезти тушу самого стефанчука до львова. тільки знайдуть - так і переїдуть!
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28.09.2026 13:48 Відповісти
+4
В Монако відразу
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28.09.2026 13:49 Відповісти
+4
Нехєр кому ви у Львові потрібні, дармоїди!
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28.09.2026 13:58 Відповісти

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