"Слуга народу" Костюк, який критикував перерви в роботі Ради, оприлюднив фото з аквапарку в Буковелі
Нардеп Дмитро Костюк, який вийшов із фракції "Слуга народу", опублікував фото з аквапарку в Буковелі, де проходив саміт "Карпатської вісімки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, 22 вересня в Instagram парламентар оприлюднив світлини з курорту Буковель, супроводивши його підписом "За лаштунками Карпатського саміту)".
Фото зроблено в аквапарку MAVKA.
Водночас 23 вересня парламентар також у соцмережах заявив, що Верховна Рада не може собі дозволити "ні довгих перерв між пленарними засіданнями, ні зупинку роботи через тривоги".
"Досі не розглянутими залишаються десятки законопроектів для підтримки ЗСУ. В тому числі, мій законопроект про зупинення державного фінансування політичних партій. А це понад 2 млрд грн для Збройних Сил України!" - зазначив він.
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