Мама "слуги народу" Костюка подарувала йому 6 млн грн: нардеп придбав квартиру в Києві
Нардеп Дмитро Костюк, який вийшов із фракції "Слуга народу" у грудні 2025 року отримав від мами подарунок у 6 млн гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Житомир.Info.
Що відомо?
Частину коштів - 4,6 млн грн - парламентар витратив на придбання квартири у Києві. Відповідна інформація міститься в повідомленнях про суттєві зміни у майновому стані.
Так, 27 грудня Костюк оприлюднив інформацію, що 19 грудня отримав від Костюк Олени Євгеніївни подарунок у грошовій формі - 6 млн грн.
28 грудня народний депутат повідомив, що 22 грудня 2025 року став власником квартири у Києві загальною площею 54,6 кв.м вартістю 4 млн 647 тис. 500 грн, яку купив у Зозулі Олександра Костянтиновича.
До цього Костюк мав квартиру у Звягелі Житомирської області, а його дружина з 2021 року - квартиру у Тернополі.
Також нардеп з 2016 року прописаний у квартирі у Звягелі, співвласницями якої є Костюк Олена Євгеніївна та Зайченко Вікторія Сергіївна.
Видання нагадало, що мати Костюка Олена балотувалася на місцевих виборах 2020 року в депутати Житомирської обласної ради від партії "Слуга народу". На той час вона працювала завідуючою методичним відділом Новоград-Волинського Палацу дітей і молоді.
В листопаді 2020 року нардеп зареєстрував в Києві ТОВ "Інформ-ЮА" зі статутним капіталом 100 тис. грн та основним видом діяльності "діяльність у сфері телевізійного мовлення": спочатку керівником фірми була Костюк Олена Євгеніївна, а з лютого 2021 року директором ТОВ стала дружина нардепа.
Що передувало?
- Наприкінці липня 2025 року нардеп Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". За словами парламентаря, вихід - це реакція на голосування за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
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