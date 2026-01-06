Мама "слуги народу" Костюка подарувала йому 6 млн грн: нардеп придбав квартиру в Києві

Нардеп Дмитро Костюк, який вийшов із фракції "Слуга народу" у грудні 2025 року отримав від мами подарунок у 6 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Житомир.Info.

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Що відомо?

Частину коштів - 4,6 млн грн - парламентар витратив на придбання квартири у Києві. Відповідна інформація міститься в повідомленнях про суттєві зміни у майновому стані.

Так, 27 грудня Костюк оприлюднив інформацію, що 19 грудня отримав від Костюк Олени Євгеніївни подарунок у грошовій формі - 6 млн грн.

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28 грудня народний депутат повідомив, що 22 грудня 2025 року став власником квартири у Києві загальною площею 54,6 кв.м вартістю 4 млн 647 тис. 500 грн, яку купив у Зозулі Олександра Костянтиновича.

До цього Костюк мав квартиру у Звягелі Житомирської області, а його дружина з 2021 року - квартиру у Тернополі.

Також нардеп з 2016 року прописаний у квартирі у Звягелі, співвласницями якої є Костюк Олена Євгеніївна та Зайченко Вікторія Сергіївна.

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Видання нагадало, що мати Костюка Олена балотувалася на місцевих виборах 2020 року в депутати Житомирської обласної ради від партії "Слуга народу". На той час вона працювала завідуючою методичним відділом Новоград-Волинського Палацу дітей і молоді.

В листопаді 2020 року нардеп зареєстрував в Києві ТОВ "Інформ-ЮА" зі статутним капіталом 100 тис. грн та основним видом діяльності "діяльність у сфері телевізійного мовлення": спочатку керівником фірми була Костюк Олена Євгеніївна, а з лютого 2021 року директором ТОВ стала дружина нардепа.

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Що передувало?

Наприкінці липня 2025 року нардеп Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". За словами парламентаря, вихід - це реакція на голосування за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

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