Нам погрожували, що буде як з Шабуніним: "Слуга народу" Костюк оголосив про вихід із фракції

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, "слуг" змушували голосувати, погрожували і говорили що "буде як з Шабуніним".

Костюк під час засідання ВР заявив, що його вихід - це реакція на голосування за законопроєкт про НАБУ та САП минулого тижня.

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