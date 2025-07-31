Нам погрожували, що буде як з Шабуніним: "Слуга народу" Костюк оголосив про вихід із фракції
Нардеп "Слуги народу" Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, "слуг" змушували голосувати, погрожували і говорили що "буде як з Шабуніним".
Костюк під час засідання ВР заявив, що його вихід - це реакція на голосування за законопроєкт про НАБУ та САП минулого тижня.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар31.07.2025 12:44 Відповісти Посилання
+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар31.07.2025 12:43 Відповісти Посилання
+3 Марина #594701
показати весь коментар31.07.2025 12:47 Відповісти Посилання
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от безугла, це монстр!
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Интересно, кто конкретно это делал.