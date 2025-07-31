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Новини Костюк вийшов зі Слуги народу
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Нам погрожували, що буде як з Шабуніним: "Слуга народу" Костюк оголосив про вихід із фракції

Дмитро Костюк вийшов зі Слуги народу

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, "слуг" змушували голосувати, погрожували і говорили що "буде як з Шабуніним".

Костюк під час засідання ВР заявив, що його вихід - це реакція на голосування за законопроєкт про НАБУ та САП минулого тижня.

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Дмитро Костюк вийшов зі Слуги народу

Автор: 

ВР (15153) Слуга народу (2837) Костюк Дмитро (1)


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Топ коментарі
+6
Безумна це лейбл слуг, без неї не можна

.
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31.07.2025 12:44 Відповісти
+3
Титаник "Слуга" йде вірним курсом

.
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31.07.2025 12:43 Відповісти
+3
кріси побігли))
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31.07.2025 12:47 Відповісти
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та, хто таке костюк?
от безугла, це монстр!
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31.07.2025 12:42 Відповісти
Безумна це лейбл слуг, без неї не можна

.
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31.07.2025 12:44 Відповісти
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31.07.2025 12:43 Відповісти
Титаник "Слуга" йде вірним курсом

.
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31.07.2025 12:43 Відповісти
кріси побігли))
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31.07.2025 12:47 Відповісти
Та нехай тікають, головне, щоб прибились до правильного берега
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31.07.2025 12:59 Відповісти
Бабло нехай прибиває до нашого) нам ще борги років 200 гасити((
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31.07.2025 13:02 Відповісти
Невже "Лед тронулся, господа присяжные заседатели"!
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31.07.2025 12:51 Відповісти
Пожалівся Железняку? - вийшов - автомат в руки і на фронт - п"ять років ні сном ні духом а тут його прорвало
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31.07.2025 12:49 Відповісти
Вже майже година дня, а о 12-й мали голосувати пріпіздєцький зєкон про набу та сап. І де? І що значить "як Шабуніна"? Шабунін не депутат, не політик, його ні звідки звільняти не потрібно, позбавляти депутатства тим більше. Про що це він?
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31.07.2025 12:57 Відповісти
Сук@, відсидів шість років, крав, голосував, а зараз у ліс. Зелені пі...
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31.07.2025 12:58 Відповісти
Отримав партійне завдання "розмивати" протестний опозиційний електорат.
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31.07.2025 12:58 Відповісти
як варіант
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31.07.2025 13:01 Відповісти
То виходить що Железняк здав, заложив, продав, злив, зрадив Костюка. Той йому як друг другу. Як тут не пригадати фільм «Уби́ть драко́на» --- Я тоже, бывало, отца закладывал… Но - письменно! А вы сейчас глубже идёте, с разговорами! Эх, молодёжь у нас! Такая молодёжь!
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31.07.2025 13:01 Відповісти
значит скоро выборы
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31.07.2025 13:04 Відповісти
Нікого не відпускати! Нехай відповідають за все, що накоїли.
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31.07.2025 13:04 Відповісти
ВаЗелинові щури.
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31.07.2025 13:08 Відповісти
В цьому безладі, який натворив найвеличніший, потрібно розпускати ВР , йти у відставку, створювати уряд національної довіри, закачувати рукава і гайда боронити Україну!
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31.07.2025 13:09 Відповісти
"заставляли голосовать, угрожали..."

Интересно, кто конкретно это делал.
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31.07.2025 13:12 Відповісти
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31.07.2025 13:14 Відповісти
 
 