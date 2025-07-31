"Слуга народа" Костюк объявил о выходе из фракции
Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, "слуг" заставляли голосовать, угрожали и говорили, что "будет как с Шабуниным".
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от безугла, це монстр!
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