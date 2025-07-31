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Новости Костюк вішел из слуги народа
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"Слуга народа" Костюк объявил о выходе из фракции

Дмитрий Костюк вышел из

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, "слуг" заставляли голосовать, угрожали и говорили, что "будет как с Шабуниным".

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Дмитрий Костюк вышел из

Автор: 

ВР (29370) Слуга народа (2650) Костюк Дмитрий (1)


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та, хто таке костюк?
от безугла, це монстр!
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31.07.2025 12:42 Ответить
Безумна це лейбл слуг, без неї не можна

.
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31.07.2025 12:44 Ответить
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31.07.2025 12:43 Ответить
Титаник "Слуга" йде вірним курсом

.
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31.07.2025 12:43 Ответить
кріси побігли))
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31.07.2025 12:47 Ответить
Невже "Лед тронулся, господа присяжные заседатели"!
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31.07.2025 12:51 Ответить
Пожалівся Железняку? - вийшов - автомат в руки і на фронт - п"ять років ні сном ні духом а тут його прорвало
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31.07.2025 12:49 Ответить
 
 