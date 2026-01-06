Мама "слуги народа" Костюка подарила ему 6 млн грн: нардеп приобрел квартиру в Киеве

Нардеп Дмитрий Костюк, который вышел из фракции "Слуга народа" в декабре 2025 года, получил от матери подарок в 6 млн гривен.

Что известно

Часть средств - 4,6 млн грн - парламентарий потратил на приобретение квартиры в Киеве. Соответствующая информация содержится в сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, 27 декабря Костюк обнародовал информацию, что 19 декабря получил от Костюк Елены Евгеньевны подарок в денежной форме - 6 млн грн.

28 декабря народный депутат сообщил, что 22 декабря 2025 года стал владельцем квартиры в Киеве общей площадью 54,6 кв.м стоимостью 4 млн 647 тыс. 500 грн, которую купил у Зозули Александра Константиновича.

До этого Костюк имел квартиру в Звягеле Житомирской области, а его жена с 2021 года - квартиру в Тернополе.

Также нардеп с 2016 года прописан в квартире в Звягеле, совладельцами которой являются Костюк Елена Евгеньевна и Зайченко Виктория Сергеевна.

Издание напомнило, что мать Костюка Елена баллотировалась на местных выборах 2020 года в депутаты Житомирского областного совета от партии "Слуга народа". В то время она работала заведующей методическим отделом Новоград-Волынского Дворца детей и молодежи.

В ноябре 2020 года нардеп зарегистрировал в Киеве ООО "Информ-ЮА" с уставным капиталом 100 тыс. грн и основным видом деятельности "деятельность в сфере телевизионного вещания": сначала руководителем фирмы была Костюк Елена Евгеньевна, а с февраля 2021 года директором ООО стала жена нардепа.

Что предшествовало?

В конце июля 2025 года нардеп Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа". По словам парламентария, выход - это реакция на голосование за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.

