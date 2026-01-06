РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13017 посетителей онлайн
Новости
2 936 60

Мама "слуги народа" Костюка подарила ему 6 млн грн: нардеп приобрел квартиру в Киеве

Мама подарила нардепу Костюку 6 млн грн: что известно?

Нардеп Дмитрий Костюк, который вышел из фракции "Слуга народа" в декабре 2025 года, получил от матери подарок в 6 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Житомир.Info.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Часть средств - 4,6 млн грн - парламентарий потратил на приобретение квартиры в Киеве. Соответствующая информация содержится в сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, 27 декабря Костюк обнародовал информацию, что 19 декабря получил от Костюк Елены Евгеньевны подарок в денежной форме - 6 млн грн.

Читайте также: Мэрия прифронтового Доброполья купила для переселенцев дом в Днепре за 31 миллион

28 декабря народный депутат сообщил, что 22 декабря 2025 года стал владельцем квартиры в Киеве общей площадью 54,6 кв.м стоимостью 4 млн 647 тыс. 500 грн, которую купил у Зозули Александра Константиновича.

До этого Костюк имел квартиру в Звягеле Житомирской области, а его жена с 2021 года - квартиру в Тернополе.

Также нардеп с 2016 года прописан в квартире в Звягеле, совладельцами которой являются Костюк Елена Евгеньевна и Зайченко Виктория Сергеевна.

Читайте также: Депутат разъяснил, как владельцы разрушенной недвижимости смогут получить землю

Издание напомнило, что мать Костюка Елена баллотировалась на местных выборах 2020 года в депутаты Житомирского областного совета от партии "Слуга народа". В то время она работала заведующей методическим отделом Новоград-Волынского Дворца детей и молодежи.

В ноябре 2020 года нардеп зарегистрировал в Киеве ООО "Информ-ЮА" с уставным капиталом 100 тыс. грн и основным видом деятельности "деятельность в сфере телевизионного вещания": сначала руководителем фирмы была Костюк Елена Евгеньевна, а с февраля 2021 года директором ООО стала жена нардепа.

Читайте: У семьи топ-чиновника СБУ Семенюка нашли элитное имущество: Служба безопасности опровергла незаконное обогащение

Что предшествовало?

Читайте: Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ

Автор: 

имущество (367) недвижимость (855) Костюк Дмитрий (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
а мама любіт скорасть?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:07 Ответить
+9
Одна мама любить швидкість друга квартири. Зеслуги вміють очі замилювати. В Трускавці тренінг проходили.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:09 Ответить
+9
-А де ви взяли гроші яки подарували сину
-В тумбочки
-А хто їх туди поклав
- син Дмитро
показать весь комментарий
06.01.2026 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а мама любіт скорасть?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:07 Ответить
Мама любіт сина.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:16 Ответить
Де-б мені знайти таку "маму"?...
показать весь комментарий
06.01.2026 15:32 Ответить
Не виростила з вас мама "слугу".
показать весь комментарий
06.01.2026 15:33 Ответить
Я все життя живу, за висловом Чацького, з "Горе от ума": "Служить я рад - прислуживаться тошно..."
показать весь комментарий
06.01.2026 15:46 Ответить
не бреши..
показать весь комментарий
06.01.2026 16:28 Ответить
Юля Тимошенко нехай всиновить
показать весь комментарий
06.01.2026 16:01 Ответить
Таких, як ВАНА, в Україні називалють "політична "погода"... "Перевзувається у стрибку"... Зараз "сидить, як миш під віником"... Як тільки під "Блазнем" почне крісло хилитаться - побіжить торгуваться та себе "продавать"...
показать весь комментарий
06.01.2026 16:04 Ответить
і зароблять гроші "синочкам"...
показать весь комментарий
06.01.2026 16:07 Ответить
наша проблема у тому, шо ми хочемо халяви, а не працювати. Я не стверджую, шо вона легально заробила (а це реанлльно, просто працювати треба), але факт лишається фактом - якшо тобі дати 6 міліонів, то ти забудеш все шо писав досі
показать весь комментарий
06.01.2026 16:15 Ответить
мама прала брудні гроші, та тепер у неї відпустка
показать весь комментарий
06.01.2026 15:59 Ответить
Одна мама любить швидкість друга квартири. Зеслуги вміють очі замилювати. В Трускавці тренінг проходили.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:09 Ответить
мама була пригнічена патріархатом і прала брудні гроші, а тепер вона сказал що вона жінка і не буде більше прати
показать весь комментарий
06.01.2026 15:58 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 15:09 Ответить
Щедра матуся.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:09 Ответить
вона правла брудні гроші, а тепер сказала ні, що вона жінка, і зупинилася, а гроші віддала сину.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:03 Ответить
а бабуся ?
про бабусю забули а я яй
показать весь комментарий
06.01.2026 16:27 Ответить
якийсь ніщєброд!
що це за собача буда, площею 54,6 кв.м?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:09 Ответить
Мабуть це тільки ванна
показать весь комментарий
06.01.2026 15:13 Ответить
Через пів року він продасть її у 2 рази дорожче і купить нову на 110,0 кв.м. - ось так легалізують голосування нардепів у конвертах...
показать весь комментарий
06.01.2026 15:13 Ответить
тобто!
за майже сім років заробив аж 200 к долярів?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:26 Ответить
-А де ви взяли гроші яки подарували сину
-В тумбочки
-А хто їх туди поклав
- син Дмитро
показать весь комментарий
06.01.2026 15:11 Ответить
ета какой-то пазор, як цей слуга на утриманні маман, то навіщо його ще утримує народ України, він не годен ні на що
показать весь комментарий
06.01.2026 15:15 Ответить
І шо ніякого розслідування - звідки "дровішкі"
показать весь комментарий
06.01.2026 15:16 Ответить
Буває і так
показать весь комментарий
06.01.2026 15:18 Ответить
"На той час вона працювала завідуючою методичним відділом Новоград-Волинського Палацу дітей і молоді."

Джерело: https://censor.net/ua/n3594065

Дуууже грошовита робота, типу бібліотекарки чи працівниці ЖЕКу.
Хоча б десять тисяч в місяць мала?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:19 Ответить
Копійочка до копійочки
показать весь комментарий
06.01.2026 15:57 Ответить
вона багато прала брудних грошей,а потім вирішила що вона жінка, а не пральна машина і віддала залишок сину.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:05 Ответить
а моя мне свитер подарила, но я свою тоже люблю.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:20 Ответить
Ніхера собі зарплати у житомирських методистів!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:21 Ответить
ну так 4 тисячі доларів ЗП у вчителів, зеля ж абєщаль от і накопила за 6 років на хатину
показать весь комментарий
06.01.2026 15:31 Ответить
А де в нього було сказано, що всім вчителям буде 4 штуки баксів? Може то й малося на увазі, що тільки деяким вчителям. Ніякого обману.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:34 Ответить
Ні платять всім, просто відкати дуже великий, ось і залишається їм кілька тисяч гривень
показать весь комментарий
06.01.2026 15:42 Ответить
так вже звільнили полсицю що була сексологом, ось вона і заробляла на навчанні
показать весь комментарий
06.01.2026 15:57 Ответить
Цікаво а скільком з зехудобіків, які обрали оце лайно до ради з радісними пиками, мами подарували 6 мільйонів гривень?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:22 Ответить
Кому що, в тобі головне гроші відпрацювати за приниження народу України. Так тобі, з таким відношенням втрата роботи не грозить, бо вони за тобою не підуть за твого кандидата не проголосують.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:41 Ответить
мама, не проста, вона прала брудні гроші, а тепер у неї відпустка, а залишок віддала сину
показать весь комментарий
06.01.2026 16:06 Ответить
ну, враховуючи, шо більшість житлового фонду у совкових мам - подаровані державою, а зараз вони коштують, то в принпицпі - передача квартири у спадок від мами теж можна вважати дорогим подарунком))))
показать весь комментарий
06.01.2026 16:17 Ответить
Мама - не гарюй.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:27 Ответить
Загалом - верховну раду варто перейменувати на «Український рак».
показать весь комментарий
06.01.2026 15:29 Ответить
оце я понімаю на Миколайчика подаруночок . а діти то Санті пишуть то Святому Миколаю
писати побажання треба мамі Костюка
показать весь комментарий
06.01.2026 15:30 Ответить
В успішних батьків і діти успішні - і мама з мільйонами, і сина не волочуть за ноги не оповіщують. Всім гарно, тепло й затишно. А чернь - що ж, така її доля.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:31 Ответить
непогано так мами заробляють в районних Палацах дітей і молоді! 6 млн грн - це зарплата за 10 років народного депутата!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:33 Ответить
Або один день, одне голосування та один конверт
показать весь комментарий
06.01.2026 15:36 Ответить
она валіза із іноземним коьоровим папіром із фото минулиї президентів США
показать весь комментарий
06.01.2026 16:02 Ответить
Як говорив мій батько--" Не вмієш красти, працюй за платню."
показать весь комментарий
06.01.2026 15:34 Ответить
І 73 процента дебілів це знову проковтнули.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:41 Ответить
І ти !
показать весь комментарий
06.01.2026 16:03 Ответить
Всі мріють про таку маму
показать весь комментарий
06.01.2026 15:43 Ответить
тепер мама що займалася пранням брудних грошей може сказати, що досить і вона не пральна машина а жінка та піти заробляти гроші.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:55 Ответить
Мтак, занесли лямів, і якось треба їх легалізувати .... Оооо, хай буде: мама подарвала, і взагалі ніхто не прикопається.

А по факту це просто цирк, цирк і наскільки вони всіх мають за ідіотів. І ніхто нічого не запитає де взяв такі гроші чи да маман взяла. А військові беріть кредити на іпотечне житло, і захищайте отаких "мамкіних мазунів", ні і винні кляті ухилянти, які не хочуть захижати "ухилянтів в законі". Фраза "без бумажки ти кака...а, а з бумажкой человєк" - засяяла новими фарбами.

Ось спостерігав, як чиновник з бронею обзивав чоловіка звичайного водія ухилянтом )))) А саме з пузом закрилося папірцем і вже він жирний не ухилянт )))) Це просто подвійні стандарти поголівно.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:53 Ответить
це була мама, що прала брудні гроші, а тепер відпустка
показать весь комментарий
06.01.2026 15:56 Ответить
Тепер треба порахувати податки, які заплатила мама. Потім все це конфіскувати. але це не про нас....
показать весь комментарий
06.01.2026 15:58 Ответить
Не про це, нажаль. І такі будуть жити і живуть. Нажаль плювати отакі мамкіні на всіх хотіли по факту.

В Звягелі заробити 6 лямів, це я навіть не знаю скільки десятків років там треба батрачити. То мале містечко із середньою з.п. рівня мінімалки в більшості. Знаю, бо в дитинстві багато разів туди їздили на базар. І заможних людей там дуже мало, щоб могли відкашляти 6 лямів і їх знають буквально всі буквально поіменно.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:08 Ответить
да й пофіг, не начасі, у нас війна У кожного своя, походу
показать весь комментарий
06.01.2026 16:18 Ответить
такого б не було, якби банки вимагали декларацію на суму перевищуючу 5000 баксів при любому безготівковому використанні, і заборонити готівкові операції на суму більше 1000. Але я думаю, шо більшості з вас би це не сподобалося, ви би занили, шо "******** зрєнія лішают", мол держава вас обкрадає. Тому таке, не розказуйте, шо хтось краде, якшо самі декларувати не хочете свої прибутки
показать весь комментарий
06.01.2026 16:20 Ответить
32 х річний нардеп.Тобто українці в 19р завели в ВРУ на той час 26 літнього!Урааааааа. Хуже нє будєт!!!!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 16:26 Ответить
 
 