Мама "слуги народа" Костюка подарила ему 6 млн грн: нардеп приобрел квартиру в Киеве
Нардеп Дмитрий Костюк, который вышел из фракции "Слуга народа" в декабре 2025 года, получил от матери подарок в 6 млн гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Житомир.Info.
Что известно
Часть средств - 4,6 млн грн - парламентарий потратил на приобретение квартиры в Киеве. Соответствующая информация содержится в сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Так, 27 декабря Костюк обнародовал информацию, что 19 декабря получил от Костюк Елены Евгеньевны подарок в денежной форме - 6 млн грн.
28 декабря народный депутат сообщил, что 22 декабря 2025 года стал владельцем квартиры в Киеве общей площадью 54,6 кв.м стоимостью 4 млн 647 тыс. 500 грн, которую купил у Зозули Александра Константиновича.
До этого Костюк имел квартиру в Звягеле Житомирской области, а его жена с 2021 года - квартиру в Тернополе.
Также нардеп с 2016 года прописан в квартире в Звягеле, совладельцами которой являются Костюк Елена Евгеньевна и Зайченко Виктория Сергеевна.
Издание напомнило, что мать Костюка Елена баллотировалась на местных выборах 2020 года в депутаты Житомирского областного совета от партии "Слуга народа". В то время она работала заведующей методическим отделом Новоград-Волынского Дворца детей и молодежи.
В ноябре 2020 года нардеп зарегистрировал в Киеве ООО "Информ-ЮА" с уставным капиталом 100 тыс. грн и основным видом деятельности "деятельность в сфере телевизионного вещания": сначала руководителем фирмы была Костюк Елена Евгеньевна, а с февраля 2021 года директором ООО стала жена нардепа.
Что предшествовало?
- В конце июля 2025 года нардеп Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа". По словам парламентария, выход - это реакция на голосование за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.
про бабусю забули а я яй
що це за собача буда, площею 54,6 кв.м?
за майже сім років заробив аж 200 к долярів?
-В тумбочки
-А хто їх туди поклав
- син Дмитро
Дуууже грошовита робота, типу бібліотекарки чи працівниці ЖЕКу.
Хоча б десять тисяч в місяць мала?
писати побажання треба мамі Костюка
не волочуть за ногине оповіщують. Всім гарно, тепло й затишно. А чернь - що ж, така її доля.
А по факту це просто цирк, цирк і наскільки вони всіх мають за ідіотів. І ніхто нічого не запитає де взяв такі гроші чи да маман взяла. А військові беріть кредити на іпотечне житло, і захищайте отаких "мамкіних мазунів", ні і винні кляті ухилянти, які не хочуть захижати "ухилянтів в законі". Фраза "без бумажки ти кака...а, а з бумажкой человєк" - засяяла новими фарбами.
Ось спостерігав, як чиновник з бронею обзивав чоловіка звичайного водія ухилянтом )))) А саме з пузом закрилося папірцем і вже він жирний не ухилянт )))) Це просто подвійні стандарти поголівно.
В Звягелі заробити 6 лямів, це я навіть не знаю скільки десятків років там треба батрачити. То мале містечко із середньою з.п. рівня мінімалки в більшості. Знаю, бо в дитинстві багато разів туди їздили на базар. І заможних людей там дуже мало, щоб могли відкашляти 6 лямів і їх знають буквально всі буквально поіменно.