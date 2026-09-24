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Новости Костюк вышел из Слуги народа
22 060 57

"Слуга народа" Костюк, критиковавший перерывы в работе Рады, опубликовал фото из аквапарка в Буковеле

Депутат Дмитрий Костюк, вышедший из фракции "Слуга народа", опубликовал фото из аквапарка в Буковеле, где проходил саммит "Карпатской восьмерки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, 22 сентября в Instagram парламентарий опубликовал фотографии с курорта Буковель, сопроводив их подписью "За кулисами Карпатского саммита".

Фото нардепа Костюка из аквапарка в Буковеле

Фото сделано в аквапарке MAVKA.

В то же время 23 сентября депутат также заявил в соцсетях, что Верховная Рада не может себе позволить "ни длительных перерывов между пленарными заседаниями, ни остановки работы из-за тревог".

"До сих пор не рассмотрены десятки законопроектов в поддержку ВСУ. В том числе мой законопроект о прекращении государственного финансирования политических партий. А это более 2 млрд грн для Вооруженных Сил Украины!" - отметил он.

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Фото нардепа Костюка из аквапарка в Буковеле

Автор: 

Буковель (64) ВР (28424) Слуга народа (2779) Костюк Дмитрий (3)
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Топ комментарии
+45
Не лише Костюк. Це 90% нами обраних мандатованих нікчем, здирників та мародерів.
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24.09.2026 15:54 Ответить
+40
Оце отака фуйня і розвалює країну. Лицемірство та нахабство.
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24.09.2026 15:54 Ответить
+30
Нікчеми-виборці обрали нікчем-депутатиків!
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24.09.2026 15:59 Ответить

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