"Слуга народа" Костюк, критиковавший перерывы в работе Рады, опубликовал фото из аквапарка в Буковеле
Депутат Дмитрий Костюк, вышедший из фракции "Слуга народа", опубликовал фото из аквапарка в Буковеле, где проходил саммит "Карпатской восьмерки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, 22 сентября в Instagram парламентарий опубликовал фотографии с курорта Буковель, сопроводив их подписью "За кулисами Карпатского саммита".
Фото сделано в аквапарке MAVKA.
В то же время 23 сентября депутат также заявил в соцсетях, что Верховная Рада не может себе позволить "ни длительных перерывов между пленарными заседаниями, ни остановки работы из-за тревог".
"До сих пор не рассмотрены десятки законопроектов в поддержку ВСУ. В том числе мой законопроект о прекращении государственного финансирования политических партий. А это более 2 млрд грн для Вооруженных Сил Украины!" - отметил он.
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