ЕС ввел санкции против российских судей и прокуроров за репрессии против партии "Яблоко"

Совет ЕС ввел санкции в отношении 10 россиян, которых считает ответственными за поддержку репрессий против демократической оппозиции и подрыв демократии и верховенства права в России. Среди них — судьи и прокуроры, причастные к недопуску партии "Яблоко" к выборам в Госдуму в сентябре 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение Совета ЕС, решение было принято 28 сентября.

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В санкционный список внесли трех судей Верховного суда РФ и должностного лица Генеральной прокуратуры России, причастных к решению, которым партии "Яблоко" запретили участвовать в парламентских выборах. Основаниями для недопуска называли якобы нарушение авторских прав, экстремизм и другие правонарушения.

В Совете ЕС отметили, что "Яблоко" было единственной политической партией в России, которая открыто выступила против агрессивной войны России против Украины.

В санкционный список также включили судью, приговорившего заместителя председателя "Яблока" Льва Шлосберга к 11 годам и одному месяцу лишения свободы по обвинениям в дискредитации российской армии и распространении так называемых фейков о войне РФ против Украины. Под санкции попал и государственный обвинитель, который требовал такого наказания.

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Кроме того, ограничения введены в отношении судей, участвовавших в процессах над другими известными представителями "Яблока" — Максимом Кругловым и Николаем Рыбаковым.

В целом после этого решения санкционный режим ЕС в связи с ситуацией в России распространяется на 108 физических лиц и семь организаций. Активы включенных в список лиц замораживаются, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 28 сентября Совет ЕС также ввел санкции против 10 лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и на временно оккупированные территории.

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