ЄС запровадив санкції проти російських суддів і прокурорів за репресії проти партії "Яблоко"

Рада ЄС запровадила санкції проти 10 росіян, яких вважає відповідальними за підтримку репресій проти демократичної опозиції та підрив демократії і верховенства права в Росії. Серед них – судді та прокурори, причетні до недопуску партії "Яблоко" до виборів у Держдуму у вересні 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення Ради ЄС, рішення ухвалили 28 вересня.

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До санкційного списку внесли трьох суддів Верховного суду РФ та посадовця Генеральної прокуратури Росії, причетних до рішення, яким партії "Яблоко" заборонили брати участь у парламентських виборах. Підставами для недопуску називали нібито порушення авторських прав, екстремізм та інші правопорушення.

У Раді ЄС зазначили, що "Яблоко" було єдиною політичною партією в Росії, яка відкрито виступила проти російської агресивної війни проти України.

До санкційного переліку також включили суддю, який засудив заступника голови "Яблока" Лева Шлосберга до 11 років і одного місяця ув’язнення за звинуваченнями у дискредитації російської армії та поширенні так званих фейків про війну РФ проти України. Під санкції потрапив і державний обвинувач, який вимагав такого покарання.

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Крім того, обмеження запровадили проти суддів, які брали участь у процесах щодо інших відомих представників "Яблока" – Максима Круглова та Миколи Рибакова.

Загалом після цього рішення санкційний режим ЄС у зв’язку із ситуацією в Росії поширюється на 108 фізичних осіб та сім організацій. Активи внесених до списку осіб заморожуються, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 28 вересня Рада ЄС також запровадила санкції проти 10 осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії та на тимчасово окупованих територіях.

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