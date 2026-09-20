МЗС Польщі засудило псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях України
Міністерство закордонних справ Польщі засудило проведення Росією незаконних псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.
Польща засудила російські псевдовибори на окупованих територіях
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія провела незаконне голосування в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим і Севастополі.
"Польща рішуче засуджує проведення Російською Федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться в заяві.
МЗС Польщі також засудило організацію голосування у Придністров’ї, Цхінвалі/Південній Осетії та Абхазії без згоди влади Молдови та Грузії.
У польському відомстві зазначили, що і в цих випадках голосування провели незаконно та всупереч стандартам міжнародного права і демократії.
Варшава нагадала про резолюцію Генасамблеї ООН
У МЗС Польщі нагадали, що 12 жовтня 2022 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію ES-11/4 "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй". Її підтримали 143 держави, які засудили організовані Росією незаконні псевдореферендуми та спробу анексії українських територій.
Польська сторона заявила, що дії Росії порушують суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
У заяві також наголошується, що псевдовибори не мають правових наслідків і не можуть бути підставою для легітимізації спроби анексії окупованих територій.
МЗС Польщі закликало Росію дотримуватися міжнародного права, припинити протиправні дії та вивести війська з території України.
- Тим часом у РФ завершилося голосування на "виборах" до Держдуми. Останніми закрилися виборчі дільниці в Калінінградській області. Правляча партія "Єдина Росія", за даними провладних екзит-полів та попередніми даними ЦВК, набирає близько половини голосів, пишуть пропагандистські ЗМІ.
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