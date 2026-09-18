Швейцарія не визнає російських "виборів" на окупованих територіях України

Швейцарія не визнає включення окупованих територій України до складу РФ, і засуджує проведення РФ "виборів" на ТОТ.

Про це йдеться в заяві на сторінці підрозділу МЗС Швейцарії, що відповідає за Євразію, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, наголошується, що Швейцарія, як і в 2023 році, засуджує рішення Росії провести "вибори" на тимчасово окупованих нею територіях України.

"Росія продовжує грубо порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо включення територій України до складу РФ, а отже, і цих "виборів", - йдеться в повідомлені.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 вересня включно. Росія також організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Дострокове голосування там розпочалося ще до основних трьох днів виборів. Перші етапи голосування на окупованих територіях уже завершилися. Україна не визнає проведення російських виборів на окупованих територіях.

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