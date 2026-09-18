Швейцария не признает присоединение оккупированных территорий Украины к РФ и осуждает проведение РФ "выборов" на ВОТ.

Об этом говорится в заявлении на странице подразделения МИД Швейцарии, отвечающего за Евразию, передает Цензор.НЕТ.

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Так, отмечается, что Швейцария, как и в 2023 году, осуждает решение России провести "выборы" на временно оккупированных ею территориях Украины.

"Россия продолжает грубо нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем включение территорий Украины в состав РФ, а следовательно, и эти "выборы", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в России 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Избирательные участки будут работать до 20 сентября включительно. Россия также организовала голосование на временно оккупированных территориях Украины. Досрочное голосование там началось еще до основных трех дней выборов.Первые этапы голосования на оккупированных территориях уже завершились. Украинане признает проведение российских выборов на оккупированных территориях.

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