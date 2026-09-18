В РФ стартовали трехдневные выборы в Госдуму: голосование проводится и на временно оккупированных территориях Украины

В России 18 сентября началось трёхдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Избирательные участки будут работать до 20 сентября включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

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Это первые парламентские выборы в России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В Госдуму избирают 450 депутатов

На выборах должен быть сформирован новый состав Государственной думы из 450 депутатов. Половина мандатов будет распределена по партийным спискам, еще 225 депутатов будут избираться в одномандатных округах.

Голосование началось на Дальнем Востоке — первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке. Основной этап выборов продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Россия проводит голосование на оккупированных территориях Украины

Россия также организовала голосование на временно оккупированных территориях Украины. Досрочное голосование там началось еще до основных трех дней выборов.

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По данным ISW, первые этапы голосования на оккупированных территориях уже завершились. Исследователи также обращают внимание на проведение голосования в условиях усиленных мер безопасности и присутствия российских военных.

Украина не признает проведение российских выборов на оккупированных территориях.

В РФ усилили контроль за избирательным процессом

Накануне выборов российские власти заявляли о возможных фальсификациях видео с избирательных участков с помощью искусственного интеллекта. В частности, председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова заявляла о возможности создания видеоматериалов, имитирующих нарушения во время голосования.

В то же время ISW сообщает, что на оккупированных территориях Россия создала условия, при которых процесс голосования и его результаты сложно проверить независимо. Среди прочего речь идет о досрочном и выездном голосовании, а также о присутствии вооруженных военных.

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