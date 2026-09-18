РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости Выборы в РФ
1 583 28

В РФ стартовали трехдневные выборы в Госдуму: голосование проводится и на временно оккупированных территориях Украины

Госдума, РФ

В России 18 сентября началось трёхдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Избирательные участки будут работать до 20 сентября включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это первые парламентские выборы в России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В Госдуму избирают 450 депутатов

На выборах должен быть сформирован новый состав Государственной думы из 450 депутатов. Половина мандатов будет распределена по партийным спискам, еще 225 депутатов будут избираться в одномандатных округах.

Голосование началось на Дальнем Востоке — первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке. Основной этап выборов продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Россия проводит голосование на оккупированных территориях Украины

Россия также организовала голосование на временно оккупированных территориях Украины. Досрочное голосование там началось еще до основных трех дней выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада призвала мир не признавать так называемые выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

По данным ISW, первые этапы голосования на оккупированных территориях уже завершились. Исследователи также обращают внимание на проведение голосования в условиях усиленных мер безопасности и присутствия российских военных.

Украина не признает проведение российских выборов на оккупированных территориях.

В РФ усилили контроль за избирательным процессом

Накануне выборов российские власти заявляли о возможных фальсификациях видео с избирательных участков с помощью искусственного интеллекта. В частности, председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова заявляла о возможности создания видеоматериалов, имитирующих нарушения во время голосования.

В то же время ISW сообщает, что на оккупированных территориях Россия создала условия, при которых процесс голосования и его результаты сложно проверить независимо. Среди прочего речь идет о досрочном и выездном голосовании, а также о присутствии вооруженных военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взломали ЦИК РФ и похитили код системы "ГАС Выборы 2.0": хакеры заявили о масштабной атаке

Автор: 

выборы (24378) Госдума (1234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Читав колись про вислів Сталіна про вибори, які організовували більшовики: "Главное - не КАК ГОЛОСОВАТЬ, а КАК ПОДЩИТЫВАТЬ...".
А це - Замятін (трішки раніше):

"Завтра - день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."

Евгений Замятин, "Мы", 1920

Минуло більше ста років... Що змінилося в Росії?
показать весь комментарий
18.09.2026 07:46 Ответить
+6
Це бутафорія, на деяких ТОО проголосували повністю , а вони і не вкурсі!
показать весь комментарий
18.09.2026 07:41 Ответить
+4
Стартував фарс в театрі абсурду.
показать весь комментарий
18.09.2026 07:53 Ответить

Загрузка...

 
 