В РФ стартовали трехдневные выборы в Госдуму: голосование проводится и на временно оккупированных территориях Украины
В России 18 сентября началось трёхдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Избирательные участки будут работать до 20 сентября включительно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Это первые парламентские выборы в России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
В Госдуму избирают 450 депутатов
На выборах должен быть сформирован новый состав Государственной думы из 450 депутатов. Половина мандатов будет распределена по партийным спискам, еще 225 депутатов будут избираться в одномандатных округах.
Голосование началось на Дальнем Востоке — первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке. Основной этап выборов продлится три дня — с 18 по 20 сентября.
Россия проводит голосование на оккупированных территориях Украины
Россия также организовала голосование на временно оккупированных территориях Украины. Досрочное голосование там началось еще до основных трех дней выборов.
По данным ISW, первые этапы голосования на оккупированных территориях уже завершились. Исследователи также обращают внимание на проведение голосования в условиях усиленных мер безопасности и присутствия российских военных.
Украина не признает проведение российских выборов на оккупированных территориях.
В РФ усилили контроль за избирательным процессом
Накануне выборов российские власти заявляли о возможных фальсификациях видео с избирательных участков с помощью искусственного интеллекта. В частности, председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова заявляла о возможности создания видеоматериалов, имитирующих нарушения во время голосования.
В то же время ISW сообщает, что на оккупированных территориях Россия создала условия, при которых процесс голосования и его результаты сложно проверить независимо. Среди прочего речь идет о досрочном и выездном голосовании, а также о присутствии вооруженных военных.
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А це - Замятін (трішки раніше):
"Завтра - день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.
Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.
Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."
Евгений Замятин, "Мы", 1920
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