У РФ стартували триденні вибори до Держдуми: голосування проводять і на ТОТ України
У Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 вересня включно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Це перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
До Держдуми обирають 450 депутатів
На виборах мають сформувати новий склад Державної думи з 450 депутатів. Половину мандатів розподілять за партійними списками, ще 225 депутатів обиратимуть в одномандатних округах.
Голосування розпочалося на Далекому Сході - першими відкрилися дільниці на Камчатці та Чукотці. Основний етап виборів триватиме три дні - з 18 до 20 вересня.
Росія проводить голосування на окупованих територіях України
Росія також організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Дострокове голосування там розпочалося ще до основних трьох днів виборів.
За даними ISW, перші етапи голосування на окупованих територіях уже завершилися. Дослідники також звертають увагу на проведення голосування в умовах посиленої безпеки та присутності російських військових.
Україна не визнає проведення російських виборів на окупованих територіях.
У РФ посилили контроль за виборчим процесом
Напередодні виборів російська влада заявляла про можливі фальсифікації відео з виборчих дільниць за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявляла про можливість створення відеоматеріалів, які імітують порушення під час голосування.
Водночас ISW повідомляє, що на окупованих територіях Росія створила умови, за яких процес голосування та його результати складно незалежно перевірити. Серед іншого, йдеться про дострокове та виїзне голосування, а також присутність озброєних військових.
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А це - Замятін (трішки раніше):
"Завтра - день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.
Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.
Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."
Евгений Замятин, "Мы", 1920
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