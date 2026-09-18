У РФ стартували триденні вибори до Держдуми: голосування проводять і на ТОТ України

У Росії 18 вересня розпочалося триденне голосування на виборах до Державної думи. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 вересня включно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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Це перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

До Держдуми обирають 450 депутатів

На виборах мають сформувати новий склад Державної думи з 450 депутатів. Половину мандатів розподілять за партійними списками, ще 225 депутатів обиратимуть в одномандатних округах.

Голосування розпочалося на Далекому Сході - першими відкрилися дільниці на Камчатці та Чукотці. Основний етап виборів триватиме три дні - з 18 до 20 вересня.

Росія проводить голосування на окупованих територіях України

Росія також організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Дострокове голосування там розпочалося ще до основних трьох днів виборів.

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За даними ISW, перші етапи голосування на окупованих територіях уже завершилися. Дослідники також звертають увагу на проведення голосування в умовах посиленої безпеки та присутності російських військових.

Україна не визнає проведення російських виборів на окупованих територіях.

У РФ посилили контроль за виборчим процесом

Напередодні виборів російська влада заявляла про можливі фальсифікації відео з виборчих дільниць за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявляла про можливість створення відеоматеріалів, які імітують порушення під час голосування.

Водночас ISW повідомляє, що на окупованих територіях Росія створила умови, за яких процес голосування та його результати складно незалежно перевірити. Серед іншого, йдеться про дострокове та виїзне голосування, а також присутність озброєних військових.

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