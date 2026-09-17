Зламали ЦВК РФ і викрали код системи "ГАС Выборы 2.0": хакери заявили про масштабну атаку

Угруповання CikLeak заявило про проникнення в інфраструктуру російської Центральної виборчої комісії та компанії "Цифротех", яка розробляє нову версію системи "ГАС "Выборы" 2.0".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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Угруповання CikLeak заявило про проникнення в системи ЦВК рф та компанії "Цифротех" — розробника нової версії державної системи "ГАС "Выборы" 2.0".

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Хакери стверджують, що отримали вихідний код системи, внутрішню документацію, паролі та облікові дані співробітників, записи робочих дзвінків і листування.



Архів передали журналістам "Важных историй", які повідомили, що перевірили автентичність матеріалів.



Саме "ГАС "Выборы" 2.0" росія планує використовувати під час майбутньої кампанії до Держдуми.

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