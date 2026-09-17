Зламали ЦВК РФ і викрали код системи "ГАС Выборы 2.0": хакери заявили про масштабну атаку
Угруповання CikLeak заявило про проникнення в інфраструктуру російської Центральної виборчої комісії та компанії "Цифротех", яка розробляє нову версію системи "ГАС "Выборы" 2.0".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Угруповання CikLeak заявило про проникнення в системи ЦВК рф та компанії "Цифротех" — розробника нової версії державної системи "ГАС "Выборы" 2.0".
Хакери стверджують, що отримали вихідний код системи, внутрішню документацію, паролі та облікові дані співробітників, записи робочих дзвінків і листування.
Архів передали журналістам "Важных историй", які повідомили, що перевірили автентичність матеріалів.
Саме "ГАС "Выборы" 2.0" росія планує використовувати під час майбутньої кампанії до Держдуми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль