Взломали ЦИК РФ и похитили код системы "ГАС Выборы 2.0": хакеры заявили о масштабной атаке

Группировка CikLeak заявила о проникновении в инфраструктуру российской Центральной избирательной комиссии и компании "Цифротех", которая разрабатывает новую версию системы "ГАС "Выборы" 2.0".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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Группировка CikLeak заявила о проникновении в системы ЦИК РФ и компании "Цифротех" - разработчика новой версии государственной системы "ГАС "Выборы" 2.0".

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Хакеры утверждают, что получили исходный код системы, внутреннюю документацию, пароли и учетные данные сотрудников, записи рабочих звонков и переписку.



Архив передали журналистам "Важных историй", которые сообщили, что проверили подлинность материалов.



Именно "ГАС "Выборы" 2.0" Россия планирует использовать во время предстоящей кампании в Госдуму.

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