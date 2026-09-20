Рейтинг Туска: понад 54% поляків негативно оцінюють його роботу
Діяльність прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска негативно оцінюють 54,3% опитаних громадян країни. Позитивну оцінку його роботі дали 37,4% респондентів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні United Surveys by IBRiS, результати якого оприлюднило RMF24.
Більшість поляків негативно оцінює роботу Туска
Згідно з опитуванням, 54,3% респондентів негативно оцінюють діяльність Туска на посаді прем’єр-міністра.
При цьому 30,7% опитаних заявили, що оцінюють його роботу "дуже негативно". Ще 23,6% респондентів дали відповідь "дещо негативно".
Водночас позитивну оцінку роботі глави польського уряду дали 37,4% опитаних.
12,2% респондентів оцінили роботу Туска однозначно добре, а 25,2% – дещо добре.
Ще 8,3% учасників опитування не визначилися зі своєю оцінкою.
Опитування провели серед 1000 поляків
Дослідження провела компанія United Surveys by IBRiS на замовлення Wirtualna Polska.
Опитування тривало з 4 до 6 вересня 2026 року. Його проводили за допомогою змішаного методу CAWI/CATI.
У дослідженні взяли участь 1000 повнолітніх поляків. Вибірка була репрезентативною.
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