Зеленський провів зустріч із Туском: Україна готова ділитися з Польщею досвідом і відкрита до взаємовигідної співпраці. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час саміту С8 провів двосторонню зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спільний ворог

"Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну. Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Карпатський формат може допомогти Україні на шляху до членства в ЄС , - Туск

Співпраця

Також Зеленський і Туск говорили про подальший розвиток Карпатської ініціативи, про можливості, які він може дати для всіх країн Карпатського макрорегіону.

"Звісно, ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі", - наголосив президент.

Також читайте: Польща долучилася до Антибалістичної коаліції, - Туск