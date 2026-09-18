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Новини антибалістична система ППО
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Польща долучилася до Антибалістичної коаліції, - Туск

Туск про приєднання Польщі до Антибалістичної коаліції

Польща приєдналася до Антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи захисту від балістичних ракет.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ми в Антибалістичній коаліції", - написав він.

За словами Туска, під час саміту Карпатської ініціативи він обговорив із президентом України Володимиром Зеленським формат цієї співпраці.

"Пам’ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в Антибалістичній коаліції, чому вона досі в не є в групі держав і підприємств – як українських, так і європейських, – які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет? Так от, Польща від сьогодні є частиною цього великого проєкту", – розповів польський прем’єр.

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Що передувало

Нагадаємо, у липні 2026 року Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції. До неї увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Участь відкрита і для інших країн, які поділяють цілі коаліції.

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