Польша присоединилась к Антибаллистической коалиции, - Туск
Польша присоединилась к Антибаллистической коалиции, целью которой является создание общей европейской системы защиты от баллистических ракет.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ.
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"Мы в Антибаллистической коалиции", — написал он.
По словам Туска, во время саммита Карпатской инициативы он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским формат этого сотрудничества.
"Помните важные дебаты о том, должна ли Польша входить в Антибаллистическую коалицию, почему она до сих пор не входит в группу государств и предприятий — как украинских, так и европейских, — которые будут совместно работать над укреплением обороны от баллистических ракет? Так вот, с сегодняшнего дня Польша является частью этого крупного проекта", — рассказал польский премьер.
Что предшествовало
Напомним, в июле 2026 года Украина и еще 9 европейских государств официально объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания. Участие открыто и для других стран, которые разделяют цели коалиции.
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