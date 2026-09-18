Зеленский провел встречу с Туском: Украина готова делиться с Польшей опытом и открыта для взаимовыгодного сотрудничества. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в ходе саммита С8 провел двустороннюю встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Общий враг
"Украина и Польша - сильные соседи, друзья и партнеры, и у нас один общий враг. Сегодня прежде всего говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну. Я благодарен Польше за новый пакет помощи. Это важный шаг поддержки для нас, и мы его ценим", - отметил Зеленский.
Сотрудничество
Также Зеленский и Туск говорили о дальнейшем развитии Карпатской инициативы, о возможностях, которые она может открыть для всех стран Карпатского макрорегиона.
"Конечно, мы готовы делиться с Польшей нашим опытом и открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Именно так нужно строить отношения между нашими государствами и в дальнейшем", - подчеркнул президент.
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