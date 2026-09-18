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Новости Вступление Украины в ЕС Карпатская восьмерка
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Карпатский формат может помочь Украине на пути к членству в ЕС, - Туск

Туск: Карпатский формат может помочь Украине на пути в ЕС

Новый формат сотрудничества стран Карпатского региона может помочь Украине на пути к членству в Европейском союзе. Польша поддерживает дальнейшее расширение ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время открытия учредительного саммита Carpathian 8 Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Как отметил Туск, польский опыт евроинтеграции свидетельствует о том, что межрегиональное сотрудничество помогает странам перенимать европейские правила, принципы и практики взаимодействия. Польский премьер поблагодарил президента Владимира Зеленского за инициативу создания нового формата и подчеркнул, что Варшава поддерживает расширение Евросоюза.

Туск также обратил внимание на сложные исторические вопросы в отношениях Украины и Польши. По его словам, сторонам важно понимать друг друга и сотрудничать ради будущего.

Отдельно глава польского правительства подчеркнул важность поддержки Украины с точки зрения безопасности как для самой Польши, так и для других государств региона.

"Сегодня борется Украина, но нам всем нужно быть готовыми ко всем возможным сценариям", — заявил Туск. Он заверил, что будет и дальше поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, поскольку украинский суверенитет напрямую связан с безопасностью Польши.

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  • Напомним, саммит "Карпатской восьмерки" впервые проходит в Ивано-Франковской области. Инициированный Зеленским формат призван объединить государства, регионы и громады Карпатского региона
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время визита в Украину обсудит с президентом Владимиром Зеленским участие Польши в антибаллистической коалиции.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе экономической части саммита "Карпатской восьмерки" Украина и партнеры планируют подписать инвестиционные и торговые соглашения на сумму около 1 млрд евро.
  • Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния готова поделиться с Украиной опытом реформ на пути в ЕС и изменений после вступления в Евросоюз.

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