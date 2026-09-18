Румыния готова поделиться с Украиной опытом вступления в ЕС, - президент Дан

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния готова поделиться с Украиной опытом реформ на пути в ЕС и изменений после вступления в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом румынский президент заявил во время учредительного саммита "Карпатской восьмерки" (Carpathian 8).

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"Румыния поддерживает вступление Украины, Сербии и Молдовы, и мы будем очень рады поделиться своим опытом о том, как получить членство, и о том, что мы делали после вступления", — сказал президент Румынии

Он добавил, что обмен опытом в области европейской интеграции может стать одним из направлений сотрудничества государств в рамках "Карпатской восьмерки". Дан назвал этот формат важным для укрепления добрососедских отношений между странами.

Румыния и Украина будут укреплять сотрудничество в энергетической сфере

Особое внимание Дан уделил экономическому и энергетическому сотрудничеству. По его словам, уже ведется строительство инфраструктуры, которая должна улучшить связь энергетических систем Румынии, Молдовы, Украины и Сербии.

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"Экономики наших стран растут значительно быстрее, чем в среднем по Европе, и важным вопросом является масштабирование, ведь в экономике масштаб имеет значение. Наши экономики дополняют друг друга, и вопрос в том, как мы можем сотрудничать, чтобы обеспечить дальнейший прогресс. Важно вместе начать работать над достижением этой цели", — отметил румынский президент.

Кроме того, Дан предложил развивать академические обмены между студентами государств-участников нового формата.

Что этому предшествовало?

18 сентября стартовала встреча "Карпатской восьмерки" с участием Украины и семи европейских государств.

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