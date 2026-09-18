Румунія готова поділитися з Україною досвідом вступу до ЄС, - президент Дан

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія готова поділитися з Україною досвідом реформ на шляху до ЄС та змін після вступу до Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це румунський президент заявив під час установчого саміту "Карпатської вісімки" (Carpathian 8).

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"Румунія підтримує вступ України, Сербії та Молдови, і ми будемо дуже раді поділитися своїм досвідом щодо того, як отримати членство, та що ми робили після вступу", – сказав президент Румунії.

Та додав, що обмін досвідом щодо європейської інтеграції може стати одним із напрямів співпраці держав у межах "Карпатської вісімки". Дан назвав цей формат є важливим для зміцнення добросусідських відносин між країнами.

Румунія та Україна посилюватимуть енергетичну співпрацю

Окрему увагу Дан приділив економічній та енергетичній співпраці. За його словами, вже триває розбудова інфраструктури, яка має покращити сполучення енергетичних систем Румунії, Молдови, України та Сербії.

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"Економіки наших країн зростають значно швидше, ніж у середньому по Європі, і важливим питанням є масштабування, адже в економіці масштаб має значення. Наші економіки доповнюють одна одну, і питання в тому, як ми можемо співпрацювати, щоб забезпечити подальший прогрес. Важливо разом почати працювати над досягненням цієї мети", – зазначив румунський президент.

Крім того, Дан запропонував розвивати академічні обміни між студентами держав-учасниць нового формату.

Що передувало?

18 вересня стартувала зустріч "Карпатської вісімки" за участю України та семи європейських держав.

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