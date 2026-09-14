Литва хочет видеть Украину в ЕС уже в 2030 году и обещает ускорить евроинтеграцию, - премьер-министр Литвы Синкявичюс

Литва стремится к тому, чтобы Украина стала членом Европейского Союза уже в 2030 году. Ускорение украинской евроинтеграции станет одним из приоритетов Вильнюса во время председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Синкявичюс, Литва и другие европейские страны считают, что место Украины - в Европейском Союзе. Вильнюс намерен использовать свое будущее председательство в Совете ЕС для продвижения Украины по этому пути.

"Цель неизменна - мы хотим, чтобы Украина в 2030 году стала членом Европейского Союза", - заявил литовский премьер.

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В то же время Синкявичюс подчеркнул, что для продвижения переговорного процесса необходимы дальнейшие шаги со стороны Украины - как со стороны правительства, так и со стороны Верховной Рады.

"Литва всегда политически поддерживала и будет поддерживать Украину, но для этого необходимы также усилия Украины не только со стороны правительства, но и Верховной Рады, а также решения, которые могли бы сделать процесс ее принятия легитимным и своевременным", - сказал он.

Премьер также заверил, что поддержка Украины остается фундаментальным направлением политики Литвы независимо от смены правительств.

Синкявичюс напомнил и об обязательстве Литвы ежегодно направлять на поддержку безопасности и обороны Украины не менее 0,25% своего ВВП.

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