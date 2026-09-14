Литва хоче бачити Україну в ЄС уже у 2030 році та обіцяє прискорити євроінтеграцію, - прем’єр-міністр Литви Сінкявічюс

Литва прагне, щоб Україна стала членом Європейського Союзу вже у 2030 році. Прискорення української євроінтеграції стане одним із пріоритетів Вільнюса під час головування в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Сінкявічюс, Литва та інші європейські країни вважають, що місце України – у Європейському Союзі. Вільнюс має намір використати своє майбутнє головування в Раді ЄС для просування України на цьому шляху.

"Мета незмінна – ми хочемо, щоб Україна у 2030 році стала членом Європейського Союзу", – заявив литовський прем’єр.

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Водночас Сінкявічюс наголосив, що для просування переговорного процесу необхідні подальші кроки з українського боку – як уряду, так і Верховної Ради.

"Литва завжди політично підтримувала і буде підтримувати Україну, але для цього потрібні також зусилля України не лише з боку уряду, а й Верховної Ради і рішення, які могли б зробити процес її прийняття легітимним і вчасним", – сказав він.

Прем’єр також запевнив, що підтримка України залишається фундаментальним напрямом політики Литви незалежно від зміни урядів.

Сінкявічюс нагадав і про зобов’язання Литви щороку спрямовувати на підтримку безпеки та оборони України щонайменше 0,25% свого ВВП.

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