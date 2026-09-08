Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України у переговорах з ЄС, - ЗМІ

Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 8 вересня, знову не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України через блокування з боку Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Європейської правди" з посиланням на власні джерела в ЄС.

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Угорщина не погодилася на відкриття кластерів

Європейські дипломати 8 вересня не змогли переконати Будапешт погодитися на подальше просування України у переговорах про вступ до ЄС.

Один зі співрозмовників Європейської правди повідомив, що держави-члени не змінили свої позиції, Угорщина не погоджується просуватися далі з відкриттям кластерів 2 і 3 для України.

Таким чином, результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України залишаються незатвердженими.

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Молдова також не просувається

Так само заблоковане відкриття кластерів для Молдови, хоча Угорщина ще у липні заявляла про готовність затвердити результати скринінгу кластера №3 для Кишинева.

1 вересня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України. Угорська сторона вимагала від України здійснити певні законодавчі кроки щодо угорської національної меншини.