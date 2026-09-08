Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України у переговорах з ЄС, - ЗМІ
Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 8 вересня, знову не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України через блокування з боку Угорщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Європейської правди" з посиланням на власні джерела в ЄС.
Угорщина не погодилася на відкриття кластерів
Європейські дипломати 8 вересня не змогли переконати Будапешт погодитися на подальше просування України у переговорах про вступ до ЄС.
Один зі співрозмовників Європейської правди повідомив, що держави-члени не змінили свої позиції, Угорщина не погоджується просуватися далі з відкриттям кластерів 2 і 3 для України.
Таким чином, результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України залишаються незатвердженими.
Молдова також не просувається
Так само заблоковане відкриття кластерів для Молдови, хоча Угорщина ще у липні заявляла про готовність затвердити результати скринінгу кластера №3 для Кишинева.
1 вересня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України. Угорська сторона вимагала від України здійснити певні законодавчі кроки щодо угорської національної меншини.
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Ну що можна заперечити мад'ярам, які вимагають https://tyzhden.ua/vilnyj-rynok-konkurentsiia-tsyfrovizatsiia-ekonomichni-umovy-perehovornykh-klasteriv-mizh-ukrainoiu-ta-ies/ виконання цих положень угоди України з Комісією по вступу в Євросоюз?
Господи! А хіба зеленоЗЕдебільна влада здатна перестати красти?