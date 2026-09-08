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Новости Вступление Украины в ЕС
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Венгрия вновь заблокировала открытие кластеров 2 и 3 для Украины в ходе переговоров с ЕС, - СМИ

Венгрия заблокировала открытие кластеров для Украины в ЕС

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во вторник, 8 сентября, вновь не смогла утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины из-за блокировки со стороны Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Европейской правды" со ссылкой на собственные источники в ЕС.

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Венгрия не согласилась на открытие кластеров

Европейские дипломаты 8 сентября не смогли убедить Будапешт согласиться на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС.

Один из собеседников "Европейской правды" сообщил, чтогосударства-члены не изменили свои позиции, Венгрия не соглашается продвигаться дальше с открытием кластеров 2 и 3 для Украины.

Таким образом, результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины остаются неутвержденными.

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Молдова также не продвигается

Также заблокировано открытие кластеров для Молдовы, хотя Венгрия еще в июле заявляла о готовности утвердить результаты скрининга кластера № 3 для Кишинева.

1 сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Венгерская сторона потребовала от Украины принять определенные законодательные меры в отношении венгерского национального меньшинства.

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Венгрия (2724) Евросоюз (18879) переговорные кластеры (30)
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Топ комментарии
+5
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08.09.2026 18:54 Ответить
+4
ЗеленоЗЕдебільній владі потрібно перестати красти.
Ну що можна заперечити мад'ярам, які вимагають https://tyzhden.ua/vilnyj-rynok-konkurentsiia-tsyfrovizatsiia-ekonomichni-umovy-perehovornykh-klasteriv-mizh-ukrainoiu-ta-ies/ виконання цих положень угоди України з Комісією по вступу в Євросоюз?

Господи! А хіба зеленоЗЕдебільна влада здатна перестати красти?
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08.09.2026 19:04 Ответить
+2
Років тобі Бог відміряв чимало , а от з розумом трішки поскупився (( Тебе у тому ЄС не хочуть бачити , незалежно від підстав, які кожного разу інші . Виведеш всіх злодіїв на стадіон і розстріляєш , то тебе туди не пустять за кровожерливість , погладиш їх по голівоньці і пожуриш - за толерантність ((
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08.09.2026 19:19 Ответить

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