Карпатський формат може допомогти Україні на шляху до членства в ЄС , - Туск

Новостворений формат співпраці країн Карпатського регіону може допомогти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі. Польща підтримує подальше розширення ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час відкриття установчого саміту Carpathian 8 Summit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Як зазначив Туск, польський досвід євроінтеграції свідчить, що міжрегіональна співпраця допомагає країнам переймати європейські правила, принципи та практики взаємодії. Польський прем’єр подякував президенту Володимиру Зеленському за ініціативу створення нового формату та наголосив, що Варшава підтримує розширення Євросоюзу.

Туск також звернув увагу на складні історичні питання у відносинах України та Польщі. За його словами, сторонам важливо розуміти одна одну та співпрацювати заради майбутнього.

Окремо глава польського уряду наголосив на безпековому значенні підтримки України для самої Польщі та інших держав регіону.

"Сьогодні бореться Україна, але нам усім треба бути готовими до усіх можливих сценаріїв", – заявив Туск. Він запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, оскільки український суверенітет безпосередньо пов’язаний із безпекою Польщі.

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