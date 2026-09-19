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Новини Втрати України
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Втрати України останнім часом становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених щомісяця, - Туск

Туск озвучив дані про втрати українських військових

Останнім часом щомісячні втрати українських військових становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci, про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу в Сеймі.

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"Наші партнери в Україні повідомили мені, що нещодавно щомісячна кількість смертей становила 27 000. І це, звичайно, рекорд в найсумнішому сенсі цього слова", - йдеться в повідомлення.

Це фактично перша інформація такого роду, офіційно надана високопосадовцем країни НАТО.

Що передувало?

У липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч солдатів, ще 400 тисяч - поранені, багато - зниклих безвісти.

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Автор: 

Туск Дональд (722) втрати (4793)
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Топ коментарі
+23
Не знаю откуда у него такая информация. Даже совершенно независимые источники не давали никогда таких потерь. Так что я бы с очень большим скепсисом относился к этой информации.
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19.09.2026 13:14 Відповісти
+15
логіка підказує що тобі треба регатись на Лахті, щоб безплатно не молоть язиком.
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19.09.2026 13:18 Відповісти
+15
ну десь так і можно оцінювати, якщо відповідно до інфи одного менаґера, кожно місяця необхідно бусярити 30 тис. предпенсіонерів, допомогаючи пенсійному фонду в майбутньому зменшенні пенсійних виплат.
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19.09.2026 13:19 Відповісти

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