Втрати України останнім часом становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених щомісяця, - Туск

Останнім часом щомісячні втрати українських військових становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci, про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу в Сеймі.

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"Наші партнери в Україні повідомили мені, що нещодавно щомісячна кількість смертей становила 27 000. І це, звичайно, рекорд в найсумнішому сенсі цього слова", - йдеться в повідомлення.

Це фактично перша інформація такого роду, офіційно надана високопосадовцем країни НАТО.

Що передувало?

У липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч солдатів, ще 400 тисяч - поранені, багато - зниклих безвісти.

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