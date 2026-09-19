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Втрати України останнім часом становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених щомісяця, - Туск
Останнім часом щомісячні втрати українських військових становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci, про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу в Сеймі.
"Наші партнери в Україні повідомили мені, що нещодавно щомісячна кількість смертей становила 27 000. І це, звичайно, рекорд в найсумнішому сенсі цього слова", - йдеться в повідомлення.
Це фактично перша інформація такого роду, офіційно надана високопосадовцем країни НАТО.
Що передувало?
У липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч солдатів, ще 400 тисяч - поранені, багато - зниклих безвісти.
Топ коментарі
+23 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар19.09.2026 13:14 Відповісти Посилання
+15 Дидье Ваивале #476673
показати весь коментар19.09.2026 13:18 Відповісти Посилання
+15 Fjall_Raven
показати весь коментар19.09.2026 13:19 Відповісти Посилання
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