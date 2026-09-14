В Україні загинув британський військовий, - Міноборони Британії
В Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. За попередньою інформацією, його смерть настала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди і не була пов’язана з ворожими діями.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, британський військовослужбовець загинув 14 вересня під час перебування в Україні. Попередньою причиною його смерті називають ДТП.
У британському оборонному відомстві окремо наголосили, що військовий загинув не внаслідок дій противника.
Ім’я загиблого та докладні обставини події наразі не оприлюднюють. У Міноборони Великої Британії заявили, що додаткову інформацію повідомлять після завершення періоду вшанування пам’яті, про який попросила родина військового.
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