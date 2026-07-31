Україна втратила близько 50 тисяч солдатів, ще 400 тисяч - поранені, багато - зниклих безвісти, - Зеленський

Загальні втрати російських окупантів за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,6 мільйона осіб, з яких орієнтовно 700 тисяч загинули.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Коментуючи втрати з українського боку, глава держави повідомив, що на полі бою загинули щонайменше 50 тисяч українських військовослужбовців. Ще близько 400 тисяч зазнали поранень, також залишається значна кількість захисників, які вважаються зниклими безвісти.

Попри важкі бойові дії та виклики на лінії зіткнення, стратегічна ініціатива не перебуває в руках Росії, - заявив Зеленський. "Ми не програємо, а росіяни не перемагають", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, збереження життів українських бійців та відсіч агресору залишаються ключовими пріоритетами для військово-політичного керівництва країни.

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