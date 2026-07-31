Украина потеряла около 50 тысяч солдат, еще 400 тысяч - ранены, многие - пропали без вести, - Зеленский

Общие потери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения достигли 1,6 миллиона человек, из которых, по приблизительным оценкам, 700 тысяч погибли.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Комментируя потери с украинской стороны, глава государства сообщил, что на поле боя погибли не менее 50 тысяч украинских военнослужащих. Еще около 400 тысяч получили ранения, также остается значительное количество защитников, которые числятся пропавшими без вести.

Несмотря на тяжелые боевые действия и вызовы на линии соприкосновения, стратегическая инициатива не находится в руках России, — заявил Зеленский. "Мы не проигрываем, а россияне не побеждают", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, сохранение жизней украинских бойцов и отпор агрессору остаются ключевыми приоритетами для военно-политического руководства страны.

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