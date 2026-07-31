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Новости Потери Украины
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Украина потеряла около 50 тысяч солдат, еще 400 тысяч - ранены, многие - пропали без вести, - Зеленский

Зеленский назвал обновленные данные о потерях

Общие потери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения достигли 1,6 миллиона человек, из которых, по приблизительным оценкам, 700 тысяч погибли.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Комментируя потери с украинской стороны, глава государства сообщил, что на поле боя погибли не менее 50 тысяч украинских военнослужащих. Еще около 400 тысяч получили ранения, также остается значительное количество защитников, которые числятся пропавшими без вести.

Несмотря на тяжелые боевые действия и вызовы на линии соприкосновения, стратегическая инициатива не находится в руках России, — заявил Зеленский. "Мы не проигрываем, а россияне не побеждают", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, сохранение жизней украинских бойцов и отпор агрессору остаются ключевыми приоритетами для военно-политического руководства страны.

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Зеленский Владимир (25393) потери (4786) война в Украине (8889)
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Топ комментарии
+46
А УЯВІТЬ ЯКБИ НЕ ДУРНИКИ ЩО ЗА НЬОГО ГОЛОСУВАЛИ

- Маріуполь би мав 3 лінії оборони які він зняв
- чонгар був би усіяний мінами
- ми б мали свою балістику в 2022 році.

ДЕМОГРАФІЯ Б ЛИШИЛАСЬ в +-40 млн. Але самогубство нації відбулось
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31.07.2026 11:42 Ответить
+31
Лютий 2026 року: говорив про 55 тисяч загиблих в інтерв'ю французькому телеканалу France 2.

за півроку воскресло пьять тисяч українських Воїнів

курва ЗЄльона !
бреше вже сім років.
горіти йому в пеклі !

.
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31.07.2026 12:02 Ответить
+27
50 тис захісників проти 500 тис підарів?
кончена брехлива істота!!!!
всі кладовища україни переповнені прапорами.
по києву, у всіх районах кожного дня когось везуть на щиті!
і це 50 тис, на всю україну?

українці, як що, це падло, чи йому подібні будуть знову обрані, україна, як держава, не має право на існування!!!
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31.07.2026 11:44 Ответить

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