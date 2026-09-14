В Украине погиб британский военнослужащий, - Минобороны Великобритании

В Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. По предварительной информации, его смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия и не была связана с вражескими действиями.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, британский военнослужащий погиб 14 сентября во время пребывания в Украине. Предполагаемой причиной его смерти называют ДТП.

В британском оборонном ведомстве отдельно подчеркнули, что военный погиб не в результате действий противника.

Имя погибшего и подробные обстоятельства происшествия пока не разглашаются. В Минобороны Великобритании заявили, что дополнительную информацию сообщат после завершения периода поминовения, о котором попросила семья военного.

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