В последнее время ежемесячные потери украинских военных составляют около 27 тысяч погибших и раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci, об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время выступления в Сейме.

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"Наши партнеры в Украине сообщили мне, что недавно ежемесячное число погибших составляло 27 000. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова", - говорится в сообщении.

Это фактически первая информация такого рода, официально предоставленная высокопоставленным чиновником страны-члена НАТО.

Что этому предшествовало?

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла около 50 тысяч солдат, еще 400 тысяч — ранены, многие — пропали без вести.

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