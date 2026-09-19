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Новости Потери Украины
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Потери Украины в последнее время составляют около 27 тысяч погибших и раненых ежемесячно, - Туск

Туск озвучил данные о потерях украинских военных

В последнее время ежемесячные потери украинских военных составляют около 27 тысяч погибших и раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci, об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время выступления в Сейме.

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"Наши партнеры в Украине сообщили мне, что недавно ежемесячное число погибших составляло 27 000. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова", - говорится в сообщении.

Это фактически первая информация такого рода, официально предоставленная высокопоставленным чиновником страны-члена НАТО.

Что этому предшествовало?

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла около 50 тысяч солдат, еще 400 тысяч — ранены, многие — пропали без вести.

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Автор: 

Туск Дональд (980) потери (4816)
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Топ комментарии
+25
Не знаю откуда у него такая информация. Даже совершенно независимые источники не давали никогда таких потерь. Так что я бы с очень большим скепсисом относился к этой информации.
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19.09.2026 13:14 Ответить
+18
ну десь так і можно оцінювати, якщо відповідно до інфи одного менаґера, кожно місяця необхідно бусярити 30 тис. предпенсіонерів, допомогаючи пенсійному фонду в майбутньому зменшенні пенсійних виплат.
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19.09.2026 13:19 Ответить
+16
логіка підказує що тобі треба регатись на Лахті, щоб безплатно не молоть язиком.
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19.09.2026 13:18 Ответить

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