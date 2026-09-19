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Потери Украины в последнее время составляют около 27 тысяч погибших и раненых ежемесячно, - Туск
В последнее время ежемесячные потери украинских военных составляют около 27 тысяч погибших и раненых.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci, об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время выступления в Сейме.
"Наши партнеры в Украине сообщили мне, что недавно ежемесячное число погибших составляло 27 000. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова", - говорится в сообщении.
Это фактически первая информация такого рода, официально предоставленная высокопоставленным чиновником страны-члена НАТО.
Что этому предшествовало?
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла около 50 тысяч солдат, еще 400 тысяч — ранены, многие — пропали без вести.
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+25 Dmitry Begemotovich
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+18 Fjall_Raven
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+16 Дидье Ваивале #476673
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