Рейтинг Туска: более 54% поляков негативно оценивают его работу
Деятельность премьер-министра Польши Дональда Туска негативно оценивают 54,3 % опрошенных граждан страны. Положительно его работу оценили 37,4 % респондентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе United Surveys by IBRiS, результаты которого обнародовало RMF24.
Большинство поляков негативно оценивает работу Туска
Согласно опросу, 54,3% респондентов негативно оценивают деятельность Туска на посту премьер-министра.
При этом 30,7% опрошенных заявили, что оценивают его работу "очень негативно". Еще 23,6% респондентов ответили "несколько негативно".
В то же время положительную оценку работе главы польского правительства дали 37,4% опрошенных.
12,2% респондентов оценили работу Туска однозначно хорошо, а 25,2% — несколько хорошо.
Еще 8,3% участников опроса не определились со своей оценкой.
Опрос был проведен среди 1000 поляков
Исследование провела компания United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska.
Опрос проходил с 4 по 6 сентября 2026 года. Он проводился с помощью смешанного метода CAWI/CATI.
В исследовании приняли участие 1000 совершеннолетних поляков. Выборка была репрезентативной.
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