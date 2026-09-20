Рейтинг Туска: более 54% поляков негативно оценивают его работу

Деятельность премьер-министра Польши Дональда Туска негативно оценивают 54,3 % опрошенных граждан страны. Положительно его работу оценили 37,4 % респондентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе United Surveys by IBRiS, результаты которого обнародовало RMF24.

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Большинство поляков негативно оценивает работу Туска

Согласно опросу, 54,3% респондентов негативно оценивают деятельность Туска на посту премьер-министра.

При этом 30,7% опрошенных заявили, что оценивают его работу "очень негативно". Еще 23,6% респондентов ответили "несколько негативно".

В то же время положительную оценку работе главы польского правительства дали 37,4% опрошенных.

12,2% респондентов оценили работу Туска однозначно хорошо, а 25,2% — несколько хорошо.

Еще 8,3% участников опроса не определились со своей оценкой.

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Опрос был проведен среди 1000 поляков

Исследование провела компания United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska.

Опрос проходил с 4 по 6 сентября 2026 года. Он проводился с помощью смешанного метода CAWI/CATI.

В исследовании приняли участие 1000 совершеннолетних поляков. Выборка была репрезентативной.

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