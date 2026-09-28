ЄС запровадив санкції проти 10 осіб та 17 організацій, причетних до депортації українських дітей до РФ

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти ще 10 осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії та в межах тимчасово окупованих територій України. Обмеження також стосуються причетних до примусової асиміляції дітей, їхньої ідеологічної обробки та мілітаризованого навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Раду ЄС, рішення ухвалили 28 вересня в межах санкційного режиму проти осіб та організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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До санкційного списку, зокрема, потрапили Московський міський комітет з туризму та дві російські компанії, які працюють у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг і організовують заходи, пов’язані з російською історією, війною та військово-патріотичним вихованням.

Під санкціями – дитячі табори та центри

Обмеження запроваджено також проти дитячих таборів і спортивних центрів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними Ради ЄС, вони залучені до пропагандистського та військово-патріотичного виховання, а також культурних заходів, спрямованих на інтеграцію українських дітей у російську ідентичність.

До переліку потрапив і державний дитячий табір Songdowon International Children’s Camp у Північній Кореї. У ЄС заявили, що заклад бере участь у програмах, пов’язаних із перевезенням українських дітей із тимчасово окупованих територій у координації з Росією та поширенням проросійських наративів.

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Серед фізичних осіб, на яких поширили санкції, – глава Татарстану Рустам Мінніханов. Рада ЄС пов’язує його зі сприянням незаконній депортації українських дітей до таборів у регіоні.

Також до списку внесли посадовців окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України та керівників дитячих таборів і шкіл.

Які обмеження запровадив ЄС

Активи внесених до списку фізичних та юридичних осіб у ЄС підлягають заморожуванню. Громадянам та компаніям Євросоюзу заборонено прямо чи опосередковано надавати їм кошти або інші економічні ресурси. Фізичним особам також заборонено в’їжджати на територію ЄС або прямувати через неї транзитом.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, затверджений президентом США Дональдом Трампом закон про санкції імені покійного сенатора Ліндсі Грема розширює обмеження за примусову депортацію росіянами українських дітей.

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