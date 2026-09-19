Затверджений Трампом закон Грема передбачає розширення санкцій за депортацію українських дітей

Затверджений президентом США Дональдом Трампом закон про санкції імені покійного сенатора Ліндсі Грема розширює обмеження за примусову депортацію росіянами українських дітей.

Про це "Суспільному" повідомила пресслужба ініціативи Bring Kids Back UA, інформує Цензор.НЕТ.

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Розширене коло відповідальності

Зазначається, що під обмеження можуть потрапити не лише ті, хто їх вивозив, а й посадовці, установи та посередники, які це організовували чи забезпечували. Санкції передбачають заморожування активів в США та заборону в'їзду на територію країни.

Підставою для запровадження санкцій є свідома участь — пряма або опосередкована — у тяжких порушеннях прав людини щодо громадян України. Закон називає серед них примусові переміщення, насильницькі зникнення, незаконне утримання, примусову депортацію дітей і катування.

"Формулювання про опосередковану участь поширює норму на посередників і тих, хто забезпечував виконання, а не лише на безпосередніх виконавців. Важливо й те, як закон трактує "свідомо": достатньо, щоб особа мала знати про свої дії та їхні наслідки — доводити прямий умисел не обов'язково", - пояснили у Bring Kids Back UA.

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Фінансові та візові обмеження

Санкції мають два види обмежень. Перший — повне блокування активів: усе майно та майнові інтереси людини чи організації, що перебувають у США або під контролем американців, заморожуються, а будь-які операції з ними забороняються. Другий — візові обмеження: людина втрачає право на в'їзд до США і на отримання будь-яких імміграційних пільг, а наявні візи анулюються негайно.

Порушення цих заборон тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства США. Рішення щодо внесення конкретних фізичних та юридичних осіб до санкційних списків ухвалює президент США.

В Ініціативі підкреслили, що підстава для застосування санкцій за депортацію українських дітей відтепер закріплена на рівні закону, а не виконавчого указу. Це означає, що її неможливо скасувати звичайною зміною адміністративного рішення.

Керівник Bring Kids Back UA Максим Максимов заявив, що відтепер відповідальність за депортацію дітей "має ціну", на законодавчому рівні, "а не лише в політичних заявах".

"Норма про опосередковану причетність означає, що під неї потрапляють не тільки ті, хто фізично вивозив дитину, а й ті, хто це оформлював і фінансував: структури опіки, перевізники, посадовці, які підписували документи. І ця норма стоїть у тому самому законі, що й санкції проти нафти, банків і оборонної промисловості Росії, — тобто депортація дітей тепер є не окремим гуманітарним треком переговорів, а повноцінним інструментом тиску на агресора", - додав він.

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Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

У п'ятницю, 18 вересня (за Києвом в ніч на суботу, 19 листопада) президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

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