Утвержденный Трампом закон Грэма предусматривает расширение санкций за депортацию украинских детей

Утвержденный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, расширяет ограничения в связи с принудительной депортацией украинских детей россиянами.

Об этом "Суспильному" сообщила пресс-служба инициативы Bring Kids Back UA, передает Цензор.НЕТ.

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Расширенный круг ответственности

Отмечается, что под ограничения могут попасть не только те, кто их вывозил, но и должностные лица, учреждения и посредники, которые это организовывали или обеспечивали. Санкции предусматривают замораживание активов в США и запрет на въезд на территорию страны.

Основанием для введения санкций является сознательное участие — прямое или опосредованное — в тяжких нарушениях прав человека в отношении граждан Украины. Закон называет среди них принудительные перемещения, насильственные исчезновения, незаконное удержание, принудительную депортацию детей и пытки.

"Формулировка об опосредованном участии распространяет действие нормы на посредников и тех, кто обеспечивал выполнение, а не только на непосредственных исполнителей. Важно и то, как закон трактует "сознательно": достаточно, чтобы лицо знало о своих действиях и их последствиях — доказывать прямой умысел не обязательно", — пояснили в Bring Kids Back UA.

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Финансовые и визовые ограничения

Санкции предусматривают два вида ограничений. Первый — полная блокировка активов: все имущество и имущественные интересы человека или организации, находящиеся в США или под контролем американцев, замораживаются, а любые операции с ними запрещаются. Второй — визовые ограничения: человек теряет право на въезд в США и на получение каких-либо иммиграционных льгот, а имеющиеся визы аннулируются немедленно.

Нарушение этих запретов влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством США. Решение о включении конкретных физических и юридических лиц в санкционные списки принимает президент США.

В "Инициативе" подчеркнули, что основание для применения санкций за депортацию украинских детей отныне закреплено на уровне закона, а не исполнительного указа. Это означает, что его невозможно отменить обычным изменением административного решения.

Руководитель Bring Kids Back UA Максим Максимов заявил, что отныне ответственность за депортацию детей "имеет цену" на законодательном уровне, "а не только в политических заявлениях".

"Норма об опосредованной причастности означает, что под нее попадают не только те, кто физически вывозил ребенка, но и те, кто это оформлял и финансировал: органы опеки, перевозчики, должностные лица, подписывавшие документы. И эта норма содержится в том же законе, что и санкции против нефти, банков и оборонной промышленности России, — то есть депортация детей теперь является не отдельным гуманитарным направлением переговоров, а полноценным инструментом давления на агрессора", — добавил он.

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Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.

28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.

7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против — лишь 11.

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

В пятницу, 18 сентября (по киевскому времени в ночь на субботу, 19 ноября) президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

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