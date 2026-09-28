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ЕС ввел санкции против 10 лиц и 17 организаций, причастных к депортации украинских детей в РФ

РФ продолжает похищать украинских детей

Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении еще 10 лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и в пределах временно оккупированных территорий Украины. Ограничения также касаются лиц, причастных к принудительной ассимиляции детей, их идеологической обработке и милитаризованному обучению. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Совет ЕС, решение было принято 28 сентября в рамках санкционного режима против лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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В санкционный список, в частности, попали Московский городской комитет по туризму и две российские компании, работающие в сфере детского отдыха, туризма и развлечений и организующие мероприятия, связанные с российской историей, войной и военно-патриотическим воспитанием.

Под санкциями — детские лагеря и центры

Ограничения введены также в отношении детских лагерей и спортивных центров в России и на временно оккупированных территориях Украины. По данным Совета ЕС, они вовлечены в пропагандистское и военно-патриотическое воспитание, а также в культурные мероприятия, направленные на интеграцию украинских детей в российскую идентичность. 

В список попал и государственный детский лагерь Songdowon International Children’s Camp в Северной Корее. В ЕС заявили, что учреждение участвует в программах, связанных с перевозкой украинских детей с временно оккупированных территорий в координации с Россией и распространением пророссийских нарративов. 

Читайте также: РФ изменила тактику депортации украинских детей: их вывозят меньшими группами и отправляют в "лагеря", - Bring Kids Back UA

Среди физических лиц, на которых распространили санкции, — глава Татарстана Рустам Минниханов. Совет ЕС связывает его с содействием незаконной депортации украинских детей в лагеря в регионе.

Также в список включили должностных лиц оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины и руководителей детских лагерей и школ. 

Какие ограничения ввел ЕС

Активы включенных в список физических и юридических лиц в ЕС подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или другие экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом. 

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, утвержденный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях имени покойного сенатора Линдси Грэма расширяет ограничения в связи с принудительной депортацией россиянами украинских детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 тыс. украинских детей находятся в розыске из-за депортации и принудительного перемещения РФ, - Офис генпрокурора

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