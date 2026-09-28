ЕС ввел санкции против 10 лиц и 17 организаций, причастных к депортации украинских детей в РФ

Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении еще 10 лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и в пределах временно оккупированных территорий Украины. Ограничения также касаются лиц, причастных к принудительной ассимиляции детей, их идеологической обработке и милитаризованному обучению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Совет ЕС, решение было принято 28 сентября в рамках санкционного режима против лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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В санкционный список, в частности, попали Московский городской комитет по туризму и две российские компании, работающие в сфере детского отдыха, туризма и развлечений и организующие мероприятия, связанные с российской историей, войной и военно-патриотическим воспитанием.

Под санкциями — детские лагеря и центры

Ограничения введены также в отношении детских лагерей и спортивных центров в России и на временно оккупированных территориях Украины. По данным Совета ЕС, они вовлечены в пропагандистское и военно-патриотическое воспитание, а также в культурные мероприятия, направленные на интеграцию украинских детей в российскую идентичность.

В список попал и государственный детский лагерь Songdowon International Children’s Camp в Северной Корее. В ЕС заявили, что учреждение участвует в программах, связанных с перевозкой украинских детей с временно оккупированных территорий в координации с Россией и распространением пророссийских нарративов.

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Среди физических лиц, на которых распространили санкции, — глава Татарстана Рустам Минниханов. Совет ЕС связывает его с содействием незаконной депортации украинских детей в лагеря в регионе.

Также в список включили должностных лиц оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины и руководителей детских лагерей и школ.

Какие ограничения ввел ЕС

Активы включенных в список физических и юридических лиц в ЕС подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или другие экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, утвержденный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях имени покойного сенатора Линдси Грэма расширяет ограничения в связи с принудительной депортацией россиянами украинских детей.

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