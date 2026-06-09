Более 20 тыс. украинских детей находятся в розыске из-за депортации и принудительного перемещения РФ, - Офис генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Виктор Логачев провел встречу с представителями экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ Элиной Штейнерте, Эрве Асенсио и Штефаном Вольфом, посвященную преступлениям России против украинских детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Депортация детей

В центре внимания встречи были депортация и принудительное перемещение детей, их милитаризация, индоктринация, принудительная паспортизация, незаконное усыновление и системные попытки стирания украинской идентичности.

Логачев поблагодарил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека за последовательную поддержку Украины и внимание к нарушениям прав украинских детей в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ.

"Расследование депортации и принудительного перемещения украинских детей является одним из безусловных приоритетов Офиса Генерального прокурора. Для нас это не только вопрос уголовного преследования конкретных исполнителей. Это вопрос восстановления справедливости, возвращения детей и фиксации системной политики России против украинской идентичности", - отметил заместитель Генерального прокурора.

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Расследование преступлений РФ

В настоящее время органы власти Украины принимают меры по розыску более 20 тысяч украинских детей. В рамках уголовных производств подтверждена депортация и принудительное перемещение 716 детей. Из них 648 детей были принудительно депортированы в Российскую Федерацию, еще 68 перемещены в пределах временно оккупированных территорий.

Большинство подтвержденных эпизодов касаются воспитанников интернатных учреждений Донецкой и Херсонской областей. При этом расследования охватывают не только период полномасштабного вторжения, но и факты депортации, начиная с 2014 года, с момента оккупации Крыма и части востока Украины.

В этих производствах сообщено о подозрении 25 лицам. Среди них представители российских властей, в частности депутаты Госдумы, военнослужащие вооруженных сил РФ и представители оккупационных администраций Херсонской и Донецкой областей.

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В настоящее время по фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 уголовных производств, 34 лицам сообщено о подозрении, 12 обвинительных актов направлено в суд, вынесено 3 обвинительных приговора.

По фактам индоктринации и насаждения враждебных исторических и политических нарративов расследуется не менее 581 уголовного производства, 439 лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 421 обвинительный акт, вынесено 155 обвинительных приговоров.

Отдельно стороны обсудили возможную уголовно-правовую оценку таких действий как преступления против человечности. Речь идет, в частности, о признаках насильственных исчезновений, преследовании по признаку украинской национальной идентичности и других бесчеловечных деяниях.

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