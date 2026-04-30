42% фигурантов санкций за преступления против украинских детей не внесены в иностранные списки, - Кондратюк

42% лиц, в отношении которых Украина ввела санкции за преступления против украинских детей, отсутствуют в санкционных списках других государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила во время Civil Society and Expert Day в рамках деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Масштаб расхождений в санкциях

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила о значительной несогласованности между украинскими и международными санкционными списками. По ее словам, лишь 5% физических и юридических лиц фигурируют одновременно во всех юрисдикциях.

В то же время 42% лиц, подпадающих под санкции из украинского списка, вообще не представлены в иностранных санкционных списках, что существенно снижает эффективность ограничений.

Роль российских корпораций

Кондратюк сослалась на исследование Йельской гуманитарной лаборатории, которое впервые прямо указывает на участие крупных российских государственных корпораций в процессах депортации и индоктринации украинских детей.

Речь идет, в частности, о "Газпроме" и "Роснефти". В рамках исследования идентифицировано 44 связанные структуры, и около 80% из них до сих пор не находятся под санкциями США и Европы.

Системное участие институтов

Отдельно подчеркивается участие Русской православной церкви в реализации политики в отношении украинских детей. По словам Кондратюк, правозащитники фиксируют системный характер этой деятельности.

Она подчеркнула, что санкционная политика должна перейти от простого перечня имен к четкой структуре ответственности. Речь идет о разделении на политическое руководство, координаторов, государственные корпорации и исполнителей.

Также предлагается расширять санкции на членов семей и связанные сети, а также вводить ограничения не только за непосредственное участие, но и за содействие преступлениям.

Кондратюк подчеркнула необходимость создания механизма быстрой и автоматической унификации санкционных списков между странами мира.

