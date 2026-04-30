42% фигурантов санкций за преступления против украинских детей не внесены в иностранные списки, - Кондратюк
42% лиц, в отношении которых Украина ввела санкции за преступления против украинских детей, отсутствуют в санкционных списках других государств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила во время Civil Society and Expert Day в рамках деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.
Масштаб расхождений в санкциях
Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила о значительной несогласованности между украинскими и международными санкционными списками. По ее словам, лишь 5% физических и юридических лиц фигурируют одновременно во всех юрисдикциях.
В то же время 42% лиц, подпадающих под санкции из украинского списка, вообще не представлены в иностранных санкционных списках, что существенно снижает эффективность ограничений.
Роль российских корпораций
Кондратюк сослалась на исследование Йельской гуманитарной лаборатории, которое впервые прямо указывает на участие крупных российских государственных корпораций в процессах депортации и индоктринации украинских детей.
Речь идет, в частности, о "Газпроме" и "Роснефти". В рамках исследования идентифицировано 44 связанные структуры, и около 80% из них до сих пор не находятся под санкциями США и Европы.
Системное участие институтов
Отдельно подчеркивается участие Русской православной церкви в реализации политики в отношении украинских детей. По словам Кондратюк, правозащитники фиксируют системный характер этой деятельности.
Она подчеркнула, что санкционная политика должна перейти от простого перечня имен к четкой структуре ответственности. Речь идет о разделении на политическое руководство, координаторов, государственные корпорации и исполнителей.
Также предлагается расширять санкции на членов семей и связанные сети, а также вводить ограничения не только за непосредственное участие, но и за содействие преступлениям.
Кондратюк подчеркнула необходимость создания механизма быстрой и автоматической унификации санкционных списков между странами мира.
кому, оця зелена холуйка сосна, це заявила? якомусь збіговиську левацьких нероб паразитів?
Вона наголосила
і, який вихлоп від цих пустопорожніх наголошень?
красний крєст, багато допоміг з полоненими азовцями?
чи живі ще вони, наші герої, котрих зе!шмаркля особисто відправив на заклання?