42% фігурантів санкцій за злочини проти українських дітей не внесені в іноземні списки, - Кондратюк
42% осіб, проти яких Україна запровадила санкції за злочини проти українських дітей, відсутні у санкційних списках інших держав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала під час Civil Society and Expert Day у рамках діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
Масштаб розбіжностей у санкціях
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила про значну неузгодженість між українськими та міжнародними санкційними списками. За її словами, лише 5% фізичних та юридичних осіб фігурують одночасно у всіх юрисдикціях.
Водночас 42% підсанкційних осіб із українського переліку взагалі не представлені в іноземних санкційних списках, що суттєво знижує ефективність обмежень.
Роль російських корпорацій
Кондратюк послалася на дослідження Єльської гуманітарної лабораторії, яке вперше прямо вказує на участь великих російських державних корпорацій у процесах депортації та індоктринації українських дітей.
Йдеться, зокрема, про "Газпром" і "Роснєфть". У межах дослідження ідентифіковано 44 пов’язані структури, і близько 80% із них досі не перебувають під санкціями США та Європи.
Системна участь інституцій
Окремо підкреслюється участь Російської православної церкви у реалізації політики щодо українських дітей. За словами Кондратюк, правозахисники фіксують системний характер цієї діяльності.
Вона наголосила, що санкційна політика має перейти від простого переліку імен до чіткої структури відповідальності. Йдеться про поділ на політичне керівництво, координаторів, державні корпорації та виконавців.
Також пропонується розширювати санкції на членів сімей і пов’язані мережі, а також запроваджувати обмеження не лише за безпосередню участь, а й за сприяння злочинам.
Кондратюк підкреслила необхідність створення механізму швидкої та автоматичної уніфікації санкційних списків між країнами світу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кому, оця зелена холуйка сосна, це заявила? якомусь збіговиську левацьких нероб паразитів?
і, який вихлоп від цих пустопорожніх наголошень?
красний крєст, багато допоміг з полоненими азовцями?
чи живі ще вони, наші герої, котрих зе!шмаркля особисто відправив на заклання?