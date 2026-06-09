Понад 20 тис. українських дітей перебувають у розшуку через депортацію та примусове переміщення РФ, - Офіс генпрокурора

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов провів зустріч із представниками експертної місії Московського механізму ОБСЄ Еліною Штейнерте, Ерве Асенсіо та Штефаном Вольфом, присвячену злочинам Росії проти українських дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Депортація дітей

У фокусі зустрічі була депортація та примусове переміщення дітей, їхня мілітаризація, індоктринація, примусова паспортизація, незаконне усиновлення та системні спроби стирання української ідентичності.

Логачов подякував Організації з безпеки й співробітництва в Європі та Бюро демократичних інститутів і прав людини за послідовну підтримку України та увагу до порушень прав українських дітей в умовах триваючої збройної агресії РФ.

"Розслідування депортації та примусового переміщення українських дітей є одним із безумовних пріоритетів Офісу Генерального прокурора. Для нас це не лише питання кримінального переслідування конкретних виконавців. Це питання відновлення справедливості, повернення дітей і фіксації системної політики росії проти української ідентичності", — зазначив заступник Генерального прокурора.

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Розслідування злочинів РФ

Наразі органи влади України вживають заходів для розшуку понад 20 тисяч українських дітей. У межах кримінальних проваджень підтверджено депортацію та примусове переміщення 716 дітей. З них 648 дітей були примусово депортовані до російської федерації, ще 68 переміщені в межах тимчасово окупованих територій.

Більшість підтверджених епізодів стосуються вихованців інституційних закладів Донецької та Херсонської областей. Водночас розслідування охоплюють не лише період повномасштабного вторгнення, а й факти депортації, починаючи з 2014 року з моменту окупації Криму та частини сходу України.

У цих провадженнях повідомлено про підозру 25 особам. Серед них представники російської влади, зокрема депутати Держдуми, військовослужбовці збройних сил рф та представники окупаційних адміністрацій Херсонської й Донецької областей.

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Наразі за фактами мілітаризації українських дітей розслідується 28 кримінальних проваджень, 34 особам повідомлено про підозру, 12 обвинувальних актів скеровано до суду, ухвалено 3 обвинувальні вироки.

За фактами індоктринації та насадження ворожих історичних і політичних наративів розслідується щонайменше 581 кримінальне провадження, 439 особам повідомлено про підозру, до суду скеровано 421 обвинувальний акт, ухвалено 155 обвинувальних вироків.

Окремо сторони обговорили можливу кримінально-правову оцінку таких дій як злочинів проти людяності. Йдеться, зокрема, про ознаки насильницьких зникнень, переслідування за українською національною ідентичністю та інших нелюдських діянь.

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